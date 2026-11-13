SociedadSalud

Pan de lentejas: cómo preparar una receta sin gluten, saludable y rica en proteínas

Esta variedad de pan, además de ser económica y práctica, está llena de proteínas, ideal para comer antes o después del ejercicio, así como es apta para dietas veganas y libres de gluten.

¿Cómo preparar pan de lentejas libre de gluten en pocos pasos?
¿Cómo preparar pan de lentejas libre de gluten en pocos pasos?
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas presentaron una receta de pan de lentejas sin gluten y rica en proteínas, ideal para celíacos y deportistas que buscan sustituir las harinas refinadas.
  • La preparación requiere remojar la legumbre, procesarla con agua, aceite y semillas de lino, y hornearla por 45 minutos, aprovechando su alto aporte de hierro y saciedad.
  • Esta alternativa económica impulsa hábitos de alimentación saludable y consolida opciones caseras nutritivas para personas con restricciones dietarias o planes deportivos.
Resumen generado con IA

Las variedades de pan existentes son tan diversas así como los gustos, preferencias y requerimientos nutricionales de sus consumidores. De masa madre, harina integral, harina de almendras, son algunas de las tantas posibilidades. Así este alimento admite miles de ingredientes y formas de preparación. Una de ellas, un tanto inusual, no solo es sumamente deliciosa si no también extremadamente saludable. Este es el pan de lentejas, una comida libre de gluten y apta para dietas veganas.

Budín de banana y avena en freidora de aire: la receta saludable que se prepara en pocos minutos

Budín de banana y avena en freidora de aire: la receta saludable que se prepara en pocos minutos

El pan de lentejas es una preparación deliciosa, práctica y sobre todo sana. Se trata de una comida sumamente económica y práctica ya que con ella podemos aprovechar las sobras de comida, sin la necesidad de desperdiciar. Así podemos cortar una rebanada y tostarlo para incorporarlo en el desayuno, almuerzo o como un snack antes o después del ejercicio. Sus valores nutricionales son destacables, ya que contiene una gran cantidad de proteína y nos mantiene saciados por mucho tiempo.

¿Cuáles son los beneficios para la salud del pan de lentejas?

Esta preparación, como su nombre lo indica, está hecha a base de un ingrediente poco usual en los panes. En él no utilizaremos harinas de ningún grano, si no más bien una legumbre, la lenteja. Esta supone una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Este es un alimento rico en proteínas, lo que favorece al aumento de la masa muscular. Además de eso, la lenteja es rica en hierro, un mineral que mejora el transporte de oxígeno en la sangre, lo cual aumenta la energía física y favorece la producción de músculos.

Preparar esta variedad económica y práctica de pan es sumamente sencilla. Así podemos reemplazar los productos de harina refinada de bajo valor nutricional e incorporar en las distintas comidas, ya sea en sánguches, tostadas o como compañía de platos con salsa.

El pan de lentejas es una excelente opción para reemplazar las harinas refinadas. El pan de lentejas es una excelente opción para reemplazar las harinas refinadas.

¿Cómo preparar pan de lentejas en pocos pasos?

Ingredientes

- 1 1/2 taza (300 g) de lentejas (pueden ser marrones, verdes o rojas )

- 1/2 taza + 2 cucharadas de agua

- 1 cucharada de aceite de oliva

- 1 cucharadita de sal marina

- 1/2 taza de maicena

- 4 cucharaditas de semillas de lino molidas (no semillas de lino enteras)

- 2 3/4 cucharaditas de polvo para hornear

Elaboración

 Comenzamos por enjuagar las lentejas y luego colocarlas en un recipiente grande. Llenamos el recipiente con suficiente agua (a temperatura ambiente está bien) para cubrir las legumbres unos centímetros. Las remojamos por al menos 6 y hasta 24 horas.

1. Precalentamos el horno a 200 °C, Engrasamos un molde para pan y lo cubrimos con papel manteca si lo deseamos para desmoldarlo con mayor facilidad.

2. Pasado el tiempo sugerido para remojar las lentejas, las escurrimos y colocamos en una licuadora de alta potencia. Luego agregamos el agua (1/2 taza + 2 cucharadas), el aceite y la sal. Procesamos hasta que la mezcla esté suave. Tendremos que detenernos de vez en cuando para raspar los lados y asegurarnos de que todo se licúe.

3. Luego, vertemos la mezcla de lentejas en un recipiente grande y agregamos la maicena, las semillas de lino molidas y el polvo para hornear hasta que se mezclen por completo. Después, agregamos la mezcla en el molde para pan preparado. Golpeamos el molde contra la mesada varias veces para liberar las burbujas de aire y alisamos la superficie.

4. Horneamos durante unos 45 minutos hasta que el pan comience a dorarse un poco por encima. Comenzamos a controlarlo a los 40 minutos, ya que las temperaturas del horno varían.

5. Sacamos el pan del horno, lo desmoldamos inmediatamente y dejamos enfriar completamente sobre una rejilla. Cortamos y disfrutamos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
2

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
3

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos
4

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido
5

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Ranking notas premium
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
2

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
3

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos
4

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT
5

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT

Más Noticias
El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

León XIV reprende a Milei: qué dijeron los medios internacionales sobre la visita del Papa

"León XIV reprende a Milei": qué dijeron los medios internacionales sobre la visita del Papa

La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

El saludo de Victoria Villarruel al papa León XIV que quedó fuera de las cámaras oficiales

El saludo de Victoria Villarruel al papa León XIV que quedó fuera de las cámaras oficiales

Se conoció el parte médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras ser atendida de urgencia

Se conoció el parte médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras ser atendida de urgencia

Comentarios