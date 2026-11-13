Pan de lentejas: cómo preparar una receta sin gluten, saludable y rica en proteínas

¿Cuáles son los beneficios para la salud del pan de lentejas?

Esta preparación, como su nombre lo indica, está hecha a base de un ingrediente poco usual en los panes. En él no utilizaremos harinas de ningún grano, si no más bien una legumbre, la lenteja. Esta supone una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Este es un alimento rico en proteínas, lo que favorece al aumento de la masa muscular. Además de eso, la lenteja es rica en hierro, un mineral que mejora el transporte de oxígeno en la sangre, lo cual aumenta la energía física y favorece la producción de músculos.