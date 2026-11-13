Pan de lentejas: cómo preparar una receta sin gluten, saludable y rica en proteínas

Resumen para apurados
- Especialistas presentaron una receta de pan de lentejas sin gluten y rica en proteínas, ideal para celíacos y deportistas que buscan sustituir las harinas refinadas.
- La preparación requiere remojar la legumbre, procesarla con agua, aceite y semillas de lino, y hornearla por 45 minutos, aprovechando su alto aporte de hierro y saciedad.
- Esta alternativa económica impulsa hábitos de alimentación saludable y consolida opciones caseras nutritivas para personas con restricciones dietarias o planes deportivos.
Las variedades de pan existentes son tan diversas así como los gustos, preferencias y requerimientos nutricionales de sus consumidores. De masa madre, harina integral, harina de almendras, son algunas de las tantas posibilidades. Así este alimento admite miles de ingredientes y formas de preparación. Una de ellas, un tanto inusual, no solo es sumamente deliciosa si no también extremadamente saludable. Este es el pan de lentejas, una comida libre de gluten y apta para dietas veganas.
El pan de lentejas es una preparación deliciosa, práctica y sobre todo sana. Se trata de una comida sumamente económica y práctica ya que con ella podemos aprovechar las sobras de comida, sin la necesidad de desperdiciar. Así podemos cortar una rebanada y tostarlo para incorporarlo en el desayuno, almuerzo o como un snack antes o después del ejercicio. Sus valores nutricionales son destacables, ya que contiene una gran cantidad de proteína y nos mantiene saciados por mucho tiempo.
¿Cuáles son los beneficios para la salud del pan de lentejas?
Esta preparación, como su nombre lo indica, está hecha a base de un ingrediente poco usual en los panes. En él no utilizaremos harinas de ningún grano, si no más bien una legumbre, la lenteja. Esta supone una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Este es un alimento rico en proteínas, lo que favorece al aumento de la masa muscular. Además de eso, la lenteja es rica en hierro, un mineral que mejora el transporte de oxígeno en la sangre, lo cual aumenta la energía física y favorece la producción de músculos.
Preparar esta variedad económica y práctica de pan es sumamente sencilla. Así podemos reemplazar los productos de harina refinada de bajo valor nutricional e incorporar en las distintas comidas, ya sea en sánguches, tostadas o como compañía de platos con salsa.
¿Cómo preparar pan de lentejas en pocos pasos?
Ingredientes
- 1 1/2 taza (300 g) de lentejas (pueden ser marrones, verdes o rojas )
- 1/2 taza + 2 cucharadas de agua
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal marina
- 1/2 taza de maicena
- 4 cucharaditas de semillas de lino molidas (no semillas de lino enteras)
- 2 3/4 cucharaditas de polvo para hornear
Elaboración
Comenzamos por enjuagar las lentejas y luego colocarlas en un recipiente grande. Llenamos el recipiente con suficiente agua (a temperatura ambiente está bien) para cubrir las legumbres unos centímetros. Las remojamos por al menos 6 y hasta 24 horas.
1. Precalentamos el horno a 200 °C, Engrasamos un molde para pan y lo cubrimos con papel manteca si lo deseamos para desmoldarlo con mayor facilidad.
2. Pasado el tiempo sugerido para remojar las lentejas, las escurrimos y colocamos en una licuadora de alta potencia. Luego agregamos el agua (1/2 taza + 2 cucharadas), el aceite y la sal. Procesamos hasta que la mezcla esté suave. Tendremos que detenernos de vez en cuando para raspar los lados y asegurarnos de que todo se licúe.
3. Luego, vertemos la mezcla de lentejas en un recipiente grande y agregamos la maicena, las semillas de lino molidas y el polvo para hornear hasta que se mezclen por completo. Después, agregamos la mezcla en el molde para pan preparado. Golpeamos el molde contra la mesada varias veces para liberar las burbujas de aire y alisamos la superficie.
4. Horneamos durante unos 45 minutos hasta que el pan comience a dorarse un poco por encima. Comenzamos a controlarlo a los 40 minutos, ya que las temperaturas del horno varían.
5. Sacamos el pan del horno, lo desmoldamos inmediatamente y dejamos enfriar completamente sobre una rejilla. Cortamos y disfrutamos.