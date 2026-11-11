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Esto es lo último que recuerda una persona en la etapa final del Alzheimer, según un estudio

Los pacientes experimentan tres etapas de la enfermedad y a medida que avanza olvidan ciertas cosas incluso sus vínculos afectivos.

En el alzheimer, la memoria afectiva es muy importante
En el alzheimer, la memoria afectiva es muy importante El Universo
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Especialistas revelaron que la memoria afectiva es lo último que pierden las personas con alzhéimer en su etapa avanzada, debido a la resistencia de las emociones en el cerebro.
  • La demencia destruye primero la memoria reciente y luego la remota; las sensaciones perduran activadas por estímulos sensoriales como canciones, olores y caricias de los cuidadores.
  • Este hallazgo refuerza la necesidad de priorizar el bienestar emocional y el trato afectuoso en la atención médica y familiar de pacientes en etapas terminales de la enfermedad.
Resumen generado con IA

Cuando una persona padece alzheimer su cerebro se encoge y las neuronas cerebrales mueren. Se trata de un tipo de demencia cuyos síntomas empeoran con el paso del tiempo afectando los recuerdos, pensamientos y el razonamiento.

Esta afección puede presentarse de manera precoz en pacientes entre los 30 y 64 años y se considera que entre el 1 y 5 % de los casos es hereditario, mientras que entre 95 a 99 % no lo son, según menciona el neurólogo José Tatay Ramírez en una entrevista con El Mundo.

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Los síntomas del alzheimer son cognitivos y conductuales, tales como problemas de memoria, de orientación, confusión, entre otros. Sin embargo, ¿qué es exactamente lo primero que se olvida? Dar respuesta a esta pregunta es muy importante para estar alertas a los primeros síntomas y permitir un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuados.

Cuáles son las etapas del alzheimer

El sitio web Afabaix, de la Asociación de Familiares de Personas con Demencia, cita al Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos el cual explica cuáles son las tres etapas del Alzheimer.

Leve: inicialmente no se notan los síntomas y algunas señales como repetir preguntas o cambios de actitud se pueden confundir con el envejecimiento. Por ello es importante hacer chequeos médicos constantes.

Moderada: “el cerebro tiene daños en las zonas donde se controla el lenguaje, razonamiento y detección de sonidos olores”, menciona Afabaix. En esta etapa la persona puede experimentar delirios o alucinaciones, además de poco reconocimiento de familiares y amigos.

Grave: puede catalogarse como la última etapa y la más difícil dado que la persona pierde la habilidad para comunicarse y expresar sus necesidades.

¿Qué es lo último que recuerda una persona con alzheimer?

De acuerdo con la Federación Española de Alzheimer, según cita Afabaix, “la memoria afectiva es la última memoria que pierde una persona cuando padece esta enfermedad”.

Como explica la Asociación de Alzheimer, de Reino Unido, en las personas con esta enfermedad “la memoria emocional suele verse afectada mucho más tarde en la demencia”. Es por esta razón que el paciente puede recordar eventos emotivos como una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo con el portal británico, lo que desencadena esta memoria emocional o afectiva son los sentidos: oler una determinada fragancia o escuchar una canción especial para esa persona.

El neurólogo Tatay Ramírez agrega demás que un paciente con Alzheimer va perdiendo la memoria de la siguiente manera:

- Primero se pierde la memoria inmediata y reciente, la memoria episódica o la memoria semántica

- Luego, pierde la memoria remota o antigua ya que recuerdan mejor lo que ocurrió hace años que lo más reciente.

- Por último, pierde la memoria afectiva, la persona puede sentir emociones, aunque debido al alzheimer no recuerden el motivo que las causó, indica el especialista al medio español.

“El paciente no puede recordar que esa persona que le cuida es su hija, pero le genera una sensación de tranquilidad y seguridad (es un rostro ‘amigo’)”, agrega el especialista. Por esto, se considera importante inducir emociones como caricias, abrazos o gestos amables entre el cuidador y el paciente.

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