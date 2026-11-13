Netflix: las cinco series y películas más vistas para disfrutar este fin de semana

Resumen para apurados
- Netflix destacó sus series y películas más vistas este fin de semana del 14 y 15 de noviembre para ofrecer opciones de entretenimiento hogareño a los usuarios.
- La selección abarca géneros diversos como drama, terror y documentales, e incluye títulos destacados como "La ley de Alicia", "La emperatriz 3" y "Scream 7".
- Estas recomendaciones buscan fidelizar suscriptores frente a la amplia competencia en streaming, orientando el consumo audiovisual hacia las tendencias del catálogo.
Con la llegada del fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre, quedarse en casa y disfrutar de una película o una serie aparece entre los planes elegidos para descansar. Para quienes buscan una alternativa frente a la pantalla, Netflix ya tiene una selección de producciones que se encuentran entre las más vistas de la plataforma.
Desde dramas y romances hasta historias de terror, documentales y películas de acción, el catálogo reúne propuestas para ver solo, en pareja, con amigos o en familia. Estas son las cinco series y las cinco películas recomendadas para este fin de semana.
Las cinco mejores series para ver en Netflix
1. La ley de Alicia (2026)
Género: drama. Duración: 20 episodios.
Después de que su marido, un ministro y juez del Tribunal Supremo, es encarcelado por corrupción, Alicia se ve obligada a retomar su carrera como abogada. Su objetivo es mantener a sus hijos y pagar las cuentas mientras su mundo se desmorona.
2. Anestesia (2026)
Género: drama. Duración: ocho episodios.
Tras una cirugía arriesgada que termina en fracaso, un talentoso médico abandona una prestigiosa clínica y comienza a trabajar en un hospital local. Allí intenta poner en orden su vida.
3. La emperatriz 3 (2026)
Género: drama y romance. Duración: seis episodios.
La historia retoma los acontecimientos posteriores a la guerra de Cerdeña. Francisco José enfrenta la culpa y el desgaste político, mientras su matrimonio con Sisi atraviesa su peor crisis luego de descubrirse una infidelidad.
La emperatriz abandona Viena y, durante su viaje, conoce al conde Gyula Andrássy, líder de la revolución húngara. El encuentro plantea un interrogante: ¿puede una emperatriz marcharse realmente?
4. El cuerpo (2026)
Género: terror y suspenso. Duración: ocho episodios.
Durante la noche de Halloween, un grupo de baile femenino enfrenta remordimientos, deseos impuros y visiones fantasmales después de que una novatada termina de manera endemoniada.
5. Desaparecida: Natalee Holloway (2026)
Género: documental y true crime. Duración: tres episodios.
En 2005, Natalee Holloway desapareció en Aruba. La serie reconstruye la búsqueda que su madre emprendió durante años y que finalmente la llevó cara a cara con el presunto asesino.
Las cinco mejores películas para ver en Netflix
1. La caída del vuelo 811: la sobreviviente (2022)
Género: aventura y suspenso. Duración: 1 hora y 48 minutos.
El 24 de agosto de 1981, en la Unión Soviética, el avión en el que Larisa regresaba de su luna de miel sufre un accidente. Todos los pasajeros mueren, excepto ella, que queda sola en medio de la taiga siberiana y debe encontrar la manera de sobrevivir.
2. No nos rendimos (2026)
Género: acción. Duración: 2 horas y 19 minutos.
Un exsoldado y sus nietos deben enfrentarse a despiadados criminales en un pueblo aislado. Para sobrevivir, también tendrán que superar sus propios miedos y remordimientos.
3. Ne Zha 2 (2026)
Género: animación y aventuras. Duración: 2 horas y 1 minuto.
Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, para librar una batalla épica en defensa de sus respectivos clanes. Sin embargo, sus cuerpos quedan al borde de la destrucción.
Para salvar a Ao Bing, Ne Zha emprende una peligrosa búsqueda de un elixir que pueda restaurarlo. En el camino, mientras combate demonios, descubre una conspiración que amenaza con desatar una guerra devastadora entre el bien y el mal. Deberá enfrentarse a fuerzas traicioneras para proteger aquello que más aprecia.
4. Un buen abogado (2026)
Género: drama. Duración: 2 horas y 1 minuto.
Léonard Landry, un abogado penalista, sufre una sobredosis en el juzgado. Después de atravesar un proceso de rehabilitación, tiene apenas una semana para preparar su propio juicio con la ayuda de una becaria obstinada. Así comienza una carrera contrarreloj marcada por maniobras legales, tentaciones y giros inesperados.
5. Scream 7 (2026)
Género: terror y misterio. Duración: 1 hora y 54 minutos.
Sídney Prescott logró construir una vida tranquila junto a su familia, pero su peor temor se hace realidad cuando su hija se convierte en el próximo objetivo del asesino.