La nueva serie española de Netflix que tendrá a José Coronado como protagonista y solo cuatro episodios
La plataforma prepara una ficción policial basada en la novela de Santiago Díaz. Con José Coronado como uno de sus principales antagonistas, la producción combinará asesinatos, investigaciones y crimen organizado. Su estreno está previsto para 2027.
Resumen para apurados
- Netflix estrenará en 2027 'Jotadé', una miniserie policial española con José Coronado, para adaptar la exitosa novela criminal escrita por Santiago Díaz.
- Dirigida por Daniel Calparsoro, la trama sigue a un peculiar detective que indaga un brutal crimen ligado a una mafia donde Coronado interpreta al villano principal.
- Con un elenco que incluye a Jaime Lorente y Aura Garrido, la ficción de cuatro episodios busca afianzar las apuestas de la plataforma por el thriller español de cara a 2027.
Netflix apuesta nuevamente por el suspenso español con "Jotadé", una miniserie de cuatro episodios que tendrá a José Coronado entre sus figuras principales. La producción adapta la primera novela de la saga del escritor Santiago Díaz y propone una historia atravesada por un asesinato brutal, una investigación policial y una peligrosa organización criminal.
La dirección estará a cargo de Daniel Calparsoro, realizador con experiencia en películas y series de acción y suspenso. El elenco también contará con Aura Garrido, Jaime Lorente, María de Nati, Álvaro Rico y Javier Gutiérrez, entre otros actores.
La ficción llegará a Netflix durante 2027, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada.
De qué trata "Jotadé", la miniserie de Netflix
La historia tiene como protagonista a Jotadé, un policía que se aleja bastante del perfil tradicional de los investigadores televisivos. Es irreverente, provocador y tiene una personalidad difícil de disimular, pero también se caracteriza por su inteligencia, honestidad y compromiso con sus compañeros.
Su vida profesional dará un giro cuando deba investigar un crimen particularmente violento que lo llevará hasta una compleja estructura delictiva. En ese recorrido tendrá que enfrentarse a situaciones peligrosas y a personajes que pondrán a prueba sus habilidades.
La trama está basada en el primer libro de la saga creada por Santiago Díaz y combina los elementos clásicos de la novela negra con conflictos personales y una mirada particular sobre el mundo policial.
El personaje que interpretará José Coronado
Uno de los nombres que más expectativa genera es el de José Coronado, quien se pondrá en la piel de Hilario Garza, un mafioso que tendrá un papel central como antagonista de la historia.
Su personaje estará relacionado con la red criminal que aparece detrás del asesinato investigado por Jotadé. Lejos de ocupar un lugar secundario, Garza será una pieza importante en el desarrollo del conflicto y en los enfrentamientos que atravesará el protagonista.
Coronado vuelve así a un género en el que ya construyó buena parte de su trayectoria, con interpretaciones vinculadas al policial, el suspenso y el drama criminal.
Quiénes integran el elenco de "Jotadé"
El papel principal estará a cargo de Isaac Díaz, quien interpretará al policía que da nombre a la producción. A su lado aparecerá un reparto integrado por reconocidas figuras de la ficción española.
Entre los protagonistas se encuentran:
- Isaac Díaz: Jotadé.
- José Coronado: Hilario Garza.
- Aura Garrido: Lucía.
- Jaime Lorente: Tony Garza.
- María de Nati.
- Álvaro Rico.
- Alberto Olmo.
- Melania Cruz.
- Moreno Borja.
- Javier Gutiérrez, en una colaboración especial.
La producción está en manos de MOD Producciones, con Fernando Bovaira como productor y Guillem Vidal-Folch como productor ejecutivo.
Cuándo se estrena "Jotadé" en Netflix
La miniserie tendrá cuatro episodios y su estreno está previsto para 2027. Por ahora, Netflix no anunció el día ni el mes en que incorporará la ficción a su catálogo.
Con Daniel Calparsoro en la dirección, una historia surgida de la literatura policial de Santiago Díaz y José Coronado en un personaje decisivo, "Jotadé" se perfila como una de las próximas apuestas españolas de la plataforma para los seguidores del thriller criminal.