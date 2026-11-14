Alerta por calor extremo en el norte argentino: dos provincias tendrán más de 30°

Resumen para apurados
- El SMN emitió este sábado alertas por calor extremo para Salta y Jujuy ante el pronóstico de temperaturas máximas superiores a los 30 grados.
- Rige alerta naranja en el norte de Salta y amarilla en Jujuy, mientras otras 16 provincias se encuentran bajo advertencia por tormentas severas con granizo y viento.
- Las marcas térmicas pueden comprometer la salud de grupos de riesgo, en un marco de inestabilidad que exigirá precauciones por temporales en gran parte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por temperaturas extremas para dos provincias del norte argentino durante este sábado 14 de noviembre. El aviso alcanza al norte de Salta, que se encuentra bajo nivel naranja, y al sudeste de Jujuy, donde rige una advertencia amarilla. En ambas zonas se esperan temperaturas máximas que superarán los 30 °C.
Además del calor, el organismo nacional anticipó una jornada con condiciones meteorológicas inestables en gran parte del país. Hay alertas naranja y amarilla por tormentas para 16 provincias, con pronóstico de lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.
Alerta naranja por temperaturas extremas en Salta: qué zona será afectada
El norte de Salta se encuentra bajo alerta naranja por temperaturas extremas. Según el pronóstico del SMN, las máximas superarán los 30° durante la jornada del sábado. Las zonaas afectadas son: el departamento San Martín, y las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.
Este nivel de advertencia contempla temperaturas que pueden tener un efecto moderado a alto en la salud y resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.
Por su parte, el sudeste de Jujuy permanece bajo alerta amarilla por calor, también con máximas que superarán los 30°.
El SMN emitió alertas por tormentas para 16 provincias
En paralelo a las advertencias por temperaturas elevadas, el organismo meteorológico anunció alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas para distintas regiones del país.
Las zonas bajo alerta naranja comprenden el norte de Córdoba, Santa Fe, el sudeste de Chaco, el oeste de Corrientes, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan y el norte de San Luis.
En estos sectores se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas
El nivel amarillo alcanza al este de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el este de Corrientes, Misiones, Formosa y el centro de Chaco. También comprende al norte de Santiago del Estero, sectores del este de San Juan y La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
En estas regiones se pronostican lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.
Los acumulados de precipitación previstos oscilarán entre los 15 y 40 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en algunas localidades.