Alerta por calor extremo en el norte argentino: dos provincias tendrán más de 30°

Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo alcanza al este de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el este de Corrientes, Misiones, Formosa y el centro de Chaco. También comprende al norte de Santiago del Estero, sectores del este de San Juan y La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.