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Tormentas severas, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: las provincias bajo alerta este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla para 16 provincias por tormentas fuertes, posible caída de granizo y ráfagas intensas. Además, hay advertencias por temperaturas extremas en el norte del país.

El SMN emitió alertas por tormentas y calor para el norte argentino: las zonas afectadas
El SMN emitió alertas por tormentas y calor para el norte argentino: las zonas afectadas Hola
Por Redacción Sociedad Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este sábado en 16 provincias argentinas por tormentas severas con granizo y calor extremo.
  • El fenómeno incluirá ráfagas de más de 90 km/h y acumulados de hasta 120 mm en el centro y Cuyo, mientras rige una advertencia por temperaturas sobre los 30 °C en el norte.
  • El nivel naranja implica riesgo para la población, infraestructura y medio ambiente, por lo que se pide precaución ante anegamientos y daños materiales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas para este sábado 14 de noviembre. El pronóstico alcanza a 16 provincias argentinas, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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Además, el organismo advirtió por temperaturas extremas en el norte del país. Salta estará entre las provincias afectadas, con una alerta naranja por calor en algunos sectores.

Alerta naranja por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN estableció una alerta naranja para sectores del norte de Córdoba, Santa Fe, el sudeste de Chaco, el oeste de Corrientes, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan y el norte de San Luis.

En estas regiones se prevén tormentas fuertes, algunas de ellas con características severas. Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 80 y 120 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

El nivel naranja representa un riesgo meteorológico importante, ya que contempla la posibilidad de fenómenos peligrosos para la población, los bienes y el medio ambiente.

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas tendrán lluvias intensas

Por otra parte, el organismo nacional dispuso una alerta amarilla para el este de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el este de Corrientes, Misiones, Formosa y el centro de Chaco.

El aviso también comprende al norte de Santiago del Estero, sectores del este de San Juan y La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

En estas áreas se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Los acumulados de lluvia previstos oscilarán entre los 15 y 40 milímetros, aunque también podrían registrarse valores superiores en determinados puntos.

Alerta por temperaturas extremas: qué pasa en Salta y Jujuy

Además de los fenómenos de inestabilidad, el SMN emitió alertas por temperaturas extremas para dos provincias del norte argentino.

El norte de Salta se encuentra bajo alerta naranja por calor, mientras que el sudeste de Jujuy tiene una advertencia de nivel amarillo. En ambas zonas se esperan temperaturas máximas superiores a los 30 grados.

De esta manera, el sábado estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país, con la combinación de tormentas de variada intensidad y temperaturas elevadas en el norte.

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