Frente frío y ciclogénesis este fin de semana: alertan por tormentas fuertes y lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las áreas bajo alerta amarilla por tormentas para el viernes 13 y el sábado 14. Además, los modelos meteorológicos anticipan la formación de un centro de bajas presiones sobre el este de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno conocido como ciclogénesis, que podría provocar precipitaciones abundantes durante el fin de semana.