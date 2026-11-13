SociedadClima y ecología

Frente frío y ciclogénesis este fin de semana: alertan por tormentas fuertes y lluvias intensas

La llegada de un frente frío pondrá en alerta a varias regiones de Argentina. Se esperan tormentas con actividad eléctrica y una posible ciclogénesis que podría intensificar las precipitaciones en la costa atlántica.

Frente frío: se aproxima una ciclogénesis y algunas zonas podrían recibir 80 mm de lluvia
Frente frío: se aproxima una ciclogénesis y algunas zonas podrían recibir 80 mm de lluvia Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas por tormentas fuertes este fin de semana en el centro del país y Buenos Aires, debido al avance de un frente frío desde la Patagonia.
  • El fenómeno avanzará sobre aire cálido generando una ciclogénesis el sábado en el este bonaerense, con acumulados de hasta 80 mm de lluvia en la costa atlántica.
  • La posición final del sistema de baja presión determinará la intensidad del temporal, por lo que instan a monitorear las actualizaciones meteorológicas.
Resumen generado con IA

Un frente frío que avanza desde el norte de la Patagonia comenzará a desplazarse hacia el noreste este viernes 13 de noviembre y favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad en distintas regiones de Argentina. Algunas podrían ser localmente fuertes, con importante actividad eléctrica.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las áreas bajo alerta amarilla por tormentas para el viernes 13 y el sábado 14. Además, los modelos meteorológicos anticipan la formación de un centro de bajas presiones sobre el este de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno conocido como ciclogénesis, que podría provocar precipitaciones abundantes durante el fin de semana.

Viernes 13: dónde se esperan tormentas fuertes en Argentina

El avance del frente frío sobre una masa de aire cálido y húmedo generará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas en el centro del país.

Entre las zonas que podrían registrar los fenómenos más intensos se encuentran:

  • Santa Fe.
  • El sur de La Rioja.
  • El norte de San Luis.
  • El noreste de la provincia de Buenos Aires.
  • Sectores cercanos a la costa atlántica.

En este escenario, el SMN actualizó durante el mediodía del jueves 12 las zonas alcanzadas por una alerta amarilla para el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre.

Ciclogénesis en Buenos Aires: qué puede pasar durante el sábado 14

Uno de los aspectos que genera mayor atención en el pronóstico es la posible formación de un centro de bajas presiones sobre el este de la provincia de Buenos Aires durante el sábado 14.

Este proceso, denominado ciclogénesis, consiste en el desarrollo o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica. Su evolución puede generar cambios importantes en las condiciones del tiempo, con lluvias, tormentas y vientos de distinta intensidad.

Sin embargo, las proyecciones todavía presentan diferencias. La ubicación, el momento de formación y la intensidad del centro de baja presión dependen de las condiciones atmosféricas que incorporan los modelos en cada actualización. Por eso, pequeñas modificaciones en los datos meteorológicos pueden cambiar el escenario previsto para el fin de semana.

Mar del Plata, bajo atención por lluvias de hasta 80 milímetros

El sudeste de la provincia de Buenos Aires aparece como uno de los sectores que habrá que seguir de cerca durante el sábado, especialmente en las localidades cercanas a Mar del Plata.

Las proyecciones meteorológicas muestran acumulados de lluvia que podrían ubicarse entre los 30 y los 80 milímetros. La diferencia entre los valores previstos incluso podría ser importante entre localidades relativamente próximas.

La posición definitiva del sistema de bajas presiones será clave para determinar dónde se concentrarán las precipitaciones más abundantes, los vientos intensos y las tormentas con mayor actividad eléctrica.

En este contexto, será importante seguir las próximas actualizaciones del pronóstico meteorológico para conocer cómo evolucionará la ciclogénesis y cuáles serán las zonas más comprometidas durante el fin de semana.

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