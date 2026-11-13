SociedadClima y ecología

Tucumán, bajo alerta amarilla: a qué hora empezará a llover y hasta cuándo habrá precipitaciones

Después de una jornada de calor agobiante y temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes en la provincia. Se esperan precipitaciones, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Tucumán se enfrentará nuevamente a las lluvias.
Tucumán se enfrentará nuevamente a las lluvias. Imagen: foto ilustrativa de archivo LA GACETA
Por Redacción Sociedad 13 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Tucumán a partir de la madrugada del sábado, luego de una jornada sofocante con temperaturas extremas.
  • Las lluvias iniciarán cerca de las 2, acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y ocasional granizo, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros.
  • La inestabilidad persistirá todo el fin de semana, con nuevas precipitaciones el sábado a la tarde y chaparrones aislados durante el domingo, con máximas de 31°C.
Resumen generado con IA

Tras una jornada marcada por el calor agobiante y las temperaturas extremas, Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte del organismo, el área de cobertura presentará condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque advirtió que esos registros podrían ser superados de manera localizada.

A qué hora llegarían las lluvias a Tucumán

Según el pronóstico del portal Meteored, las precipitaciones comenzarían durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2, y se extenderían hasta las 5.

Luego de una pausa, las lluvias regresarían a partir de las 14.

Cómo estará el tiempo durante el sábado y el domingo

Para este sábado se espera una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 30°C. En tanto, el domingo la mínima descendería a 20°C, mientras que la máxima alcanzaría los 31°C. Durante esa jornada se prevén chaparrones y tormentas aisladas a lo largo del día.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
2

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
3

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos
4

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido
5

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Ranking notas premium
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO
2

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita
3

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
4

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
5

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT

Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

Estafas millonarias en Concepción: solicitaron 30 años de prisión para el líder de la banda

Estafas millonarias en Concepción: solicitaron 30 años de prisión para el líder de la banda

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Comentarios