Tucumán, bajo alerta amarilla: a qué hora empezará a llover y hasta cuándo habrá precipitaciones

Cómo estará el tiempo durante el sábado y el domingo

Para este sábado se espera una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 30°C. En tanto, el domingo la mínima descendería a 20°C, mientras que la máxima alcanzaría los 31°C. Durante esa jornada se prevén chaparrones y tormentas aisladas a lo largo del día.