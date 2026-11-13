Tucumán, bajo alerta amarilla: a qué hora empezará a llover y hasta cuándo habrá precipitaciones
Después de una jornada de calor agobiante y temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes en la provincia. Se esperan precipitaciones, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Tucumán a partir de la madrugada del sábado, luego de una jornada sofocante con temperaturas extremas.
- Las lluvias iniciarán cerca de las 2, acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y ocasional granizo, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros.
- La inestabilidad persistirá todo el fin de semana, con nuevas precipitaciones el sábado a la tarde y chaparrones aislados durante el domingo, con máximas de 31°C.
Tras una jornada marcada por el calor agobiante y las temperaturas extremas, Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el reporte del organismo, el área de cobertura presentará condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.
El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque advirtió que esos registros podrían ser superados de manera localizada.
A qué hora llegarían las lluvias a Tucumán
Según el pronóstico del portal Meteored, las precipitaciones comenzarían durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2, y se extenderían hasta las 5.
Luego de una pausa, las lluvias regresarían a partir de las 14.
Cómo estará el tiempo durante el sábado y el domingo
Para este sábado se espera una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 30°C. En tanto, el domingo la mínima descendería a 20°C, mientras que la máxima alcanzaría los 31°C. Durante esa jornada se prevén chaparrones y tormentas aisladas a lo largo del día.