¿Qué une a María Magdalena con las protestas en Francia? Una historiadora tucumana responde con una novela

El puente entre la santa y los estudiantes lo arman las personas que quedan en medio. En noviembre de 1793, la Convención obligó a los panaderos a hornear un único pan para todos, el Pan de la Igualdad. En la novela, un viejo panadero de Provenza recibe la orden, piensa en Françoise, que debe alimentar a sus cinco hijos con una sola pieza, y resuelve hornear a escondidas “nuestro verdadero pan”. “Esa escena me dice más que cualquier discurso de la Convención”, afirma. Zamora no quiso demonizar la revolución ni romantizar la violencia, y le da la palabra al que no eligió bando y al día siguiente tiene que abrir su negocio, llevar a sus hijos a la escuela, salir a buscar pan.