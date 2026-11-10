El rey del judo luchará por la presidencia de Francia

“Si el cargo me lo permite y si los franceses me lo autorizan”, matizó a Le Parisien. Su entorno aseguró a AFP que su programa, elaborado desde hace meses con un equipo de expertos, “está listo” y que se considera en condiciones de ganar la elección. Pero para llegar a ser candidato, primero debe reunir 500 avales de parlamentarios, alcaldes y otros cargos electos.