El rey del judo luchará por la presidencia de Francia

Resumen para apurados
- El campeón olímpico de judo Teddy Riner anunció su candidatura presidencial para 2027 en Francia con el fin de evitar una victoria de los sectores políticos extremos.
- Riner lanzó su postulación por redes tras el éxito de París 2024, en un escenario de fuerte polarización donde la ultraderecha de Marine Le Pen encabeza los sondeos.
- Deberá reunir 500 avales para competir, mientras analistas evalúan si su alta popularidad logrará traducirse en votos frente a la crisis política y económica francesa.
La popular leyenda del judo Teddy Riner, cinco veces campeón olímpico, anunció su candidatura a la elección presidencial de 2027 en Francia, ante el “riesgo” de una victoria de los “extremos” cuando la ultraderecha lidera los sondeos.
Los franceses están llamados a elegir al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron, que no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo, en la presidencial que se celebrará una doble vuelta, el 18 de abril y el 2 de mayo.
El judoca, un coloso de 2,03 m de altura y alrededor de 140 kilos de peso, es una de las personalidades más populares en Francia y fue uno de los encargados de encender el pebetero de los Juegos de París-2024.
“Me llamo Teddy Riner y hoy, mirándolos directamente a los ojos, les digo que soy candidato a la elección presidencial”, declaró el guadalupeño de 37 años en este anuncio sorpresa, difundido en un video en sus redes sociales.
“Sé lo que es pelear, caer y levantarse una y otra vez”, añadió el judoca aún en activo, sentado frente a una biblioteca, vestido con una camisa blanca y una chaqueta oscura.
Macron acogió con satisfacción la sorpresiva candidatura de Riner y afirmó estar complacido de que el “gran campeón” haya decidido “sumarse a este debate presidencial y aportar sus convicciones, sus ideas y su talento, algo que solo puede beneficiar al país”.
Página en blanco
Su anuncio llega en un contexto de polarización en Francia. Los sondeos sitúan como favorito de la elección a la ultraderechista Marine Le Pen, que se impondría en el balotaje al líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.
“El único riesgo que veo hoy es estar resignados a elegir entre dos opciones, las de los extremos”, dijo Riner, que se declara ni de derechas ni de izquierdas.
Pero su elevada popularidad no se traducirá “necesariamente en capital electoral”, porque sobre los temas de campaña “es una gran página en blanco”, advirtió Erwan Lestrohan, del instituto de sondeos Odoxa.
Los últimos meses de presidencia de Macron, que llegó al poder en 2017 con un proyecto centrista ante el bipartidismo tradicional, son convulsos: protestas sociales masivas, algunas marcadas por disturbios; elevados niveles de déficit y deuda pública; atentado terrorista racista...
Al anunciar su candidatura, Riner expresó su preocupación por una Francia que “se derrumba bajo el peso de la deuda” o por ver a “un padre o una madre de familia apretar los dientes mientras llena el carrito de la compra”.
El judoca lamentó además que “la autoridad del Estado haya desaparecido” frente a los “delincuentes”, pero también “la pesadez administrativa” o incluso “que se pueda quebrar el futuro de un joven solo porque no tiene los contactos adecuados, el apellido adecuado o el color adecuado”.
¿Presidente olímpico?
En una entrevista al diario Le Parisien, Riner explicó que la decisión se tomó tras los Juegos de París, donde vio “unirse a todo un país, orgulloso, feliz... y luego dividirse unas semanas después”.
Pese a su candidatura, el único judoca de la historia con tres títulos olímpicos individuales de los pesos pesados (2012, 2016 y 2024), a los que se suman otros dos por equipos (2020 y 2024), no renuncia a su objetivo de lograr un cuarto título individual en Los Ángeles-2028.
“Si el cargo me lo permite y si los franceses me lo autorizan”, matizó a Le Parisien. Su entorno aseguró a AFP que su programa, elaborado desde hace meses con un equipo de expertos, “está listo” y que se considera en condiciones de ganar la elección. Pero para llegar a ser candidato, primero debe reunir 500 avales de parlamentarios, alcaldes y otros cargos electos.
Cercano al rey de Marruecos, Mohamed VI, en los últimos años vivió entre Marrakech y París, lo que le valió críticas por un tren de vida supuestamente derrochador.