Secciones
Seguridad

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

La víctima sigue inconsciente y no pudo aportar información para esclarecer el hecho.

INVESTIGACIÓN. La Policía acudió al llamado de la familia de la víctima, que advirtió que habría un faltante de dinero. INVESTIGACIÓN. La Policía acudió al llamado de la familia de la víctima, que advirtió que habría un faltante de dinero.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 21 Min

La Policía investiga el posible ataque de una viuda negra que sufrió un hombre de más de 60 años que se encuentra en grave estado, según confirmaron fuentes judiciales. El episodio se registró en Santa Fe al 400, en pleno Barrio Norte.

Ayer a la siesta, al no tener novedades de su tío, una mujer se presentó en ese domicilio para ver si le había ocurrido algo. Ingresó a la casa y encontró a F.L.G desmayado en el piso. En el lugar se presentó un equipo de emergencia y dispusieron trasladarlo un sanatorio ubicado a pocas cuadras.

La pariente de la víctima también llamó a la Policía, ya que habría encontrado la casa desordenada y que podrían faltar algunos objetos de valor, según informaron las fuentes. Con la presencia de los investigadores, los allegados de F.L.G descubrieron que los ahorros en dólares del hombre también habrían desaparecido.

La investigación tiene una traba: al no haber recobrado el conocimiento, la víctima no pudo contar lo que le sucedió. Personal de Homicidios, al mando de las comisarios Juana Estequiño y Susana Monteros, está analizando las cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios para tratar de encontrar una pista.

Se suele denominar “viuda negra” a una persona que se acerca a un hombre para mantener una relación. Cuando acuerdan mantener un encuentro en un lugar privado, le administra alguna droga mezclada con una bebida para que se duerma y así pueda robarle sus pertenencias. Si actúa con la ayuda de uno o varios cómplices, espera que la víctima quede inconsciente y luego permite que ingrese al lugar para sustraer más pertenencias. 

En los últimos tiempos, en nuestra provincia se registraron varios hechos de estas características, pero ninguno de ellos tan grave como este caso.

Temas Inseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Procesaron a otra viuda negra en Tucumán

Procesaron a otra "viuda negra" en Tucumán

Viuda negra: una joven de 22 años drogó a un hombre para robarle

"Viuda negra": una joven de 22 años drogó a un hombre para robarle

Una viuda negra drogó y robó a un grupo de personas que conoció en el boliche

Una "viuda negra" drogó y robó a un grupo de personas que conoció en el boliche

Se estrenó “La viuda negra”, un crimen real de Netflix que incomoda y deja pensando

Se estrenó “La viuda negra”, un crimen real de Netflix que incomoda y deja pensando

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura
3

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
4

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna
5

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental
6

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental

Más Noticias
En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental

Avanza la causa de Pacará Pintado: se definió la sala que dictará sentencia

Avanza la causa de Pacará Pintado: se definió la sala que dictará sentencia

Tras un vuelo narco, detienen a un traficante con más de 900 kilos de cocaína

Tras un vuelo narco, detienen a un traficante con más de 900 kilos de cocaína

Comentarios