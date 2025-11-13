Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Se suele denominar “viuda negra” a una persona que se acerca a un hombre para mantener una relación. Cuando acuerdan mantener un encuentro en un lugar privado, le administra alguna droga mezclada con una bebida para que se duerma y así pueda robarle sus pertenencias. Si actúa con la ayuda de uno o varios cómplices, espera que la víctima quede inconsciente y luego permite que ingrese al lugar para sustraer más pertenencias.