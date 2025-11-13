Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

La Policía investiga el posible ataque de una viuda negra que sufrió un hombre de más de 60 años que se encuentra en grave estado, según confirmaron fuentes judiciales. El episodio se registró en Santa Fe al 400, en pleno Barrio Norte.
Ayer a la siesta, al no tener novedades de su tío, una mujer se presentó en ese domicilio para ver si le había ocurrido algo. Ingresó a la casa y encontró a F.L.G desmayado en el piso. En el lugar se presentó un equipo de emergencia y dispusieron trasladarlo un sanatorio ubicado a pocas cuadras.
La pariente de la víctima también llamó a la Policía, ya que habría encontrado la casa desordenada y que podrían faltar algunos objetos de valor, según informaron las fuentes. Con la presencia de los investigadores, los allegados de F.L.G descubrieron que los ahorros en dólares del hombre también habrían desaparecido.
La investigación tiene una traba: al no haber recobrado el conocimiento, la víctima no pudo contar lo que le sucedió. Personal de Homicidios, al mando de las comisarios Juana Estequiño y Susana Monteros, está analizando las cámaras de seguridad de la zona y tomando testimonios para tratar de encontrar una pista.
Se suele denominar “viuda negra” a una persona que se acerca a un hombre para mantener una relación. Cuando acuerdan mantener un encuentro en un lugar privado, le administra alguna droga mezclada con una bebida para que se duerma y así pueda robarle sus pertenencias. Si actúa con la ayuda de uno o varios cómplices, espera que la víctima quede inconsciente y luego permite que ingrese al lugar para sustraer más pertenencias.
En los últimos tiempos, en nuestra provincia se registraron varios hechos de estas características, pero ninguno de ellos tan grave como este caso.