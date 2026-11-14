Murió el joven de 19 años que había sido baleado en la cabeza en el barrio Echeverría

Resumen para apurados
- Rodrigo Ortiz (19) murió el jueves en Tucumán tras recibir un disparo en la cabeza el martes, durante una pelea en su casa por una presunta deuda vinculada a drogas.
- Dos hombres fueron a la vivienda de Ortiz y tras una pelea a golpes, uno le disparó y huyó en moto. La víctima fue operada, pero no sobrevivió a la grave herida.
- Hay dos detenidos con prisión preventiva mientras la fiscalía readecuará los cargos de tentativa a homicidio agravado tras confirmarse el fallecimiento del joven.
Rodrigo Maximiliano Ortiz, de 19 años, murió el jueves después de permanecer dos días internado en estado crítico en el hospital Padilla. El joven había recibido un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento ocurrido el martes al mediodía en su domicilio, ubicado en Manuel Estrada al 2.100, en el barrio Echeverría, en San Miguel de Tucumán.
La víctima había sido intervenida quirúrgicamente para extraerle un proyectil calibre nueve milímetros que había quedado alojado en su cabeza. Sin embargo, pese a la operación, no logró recuperarse de las graves lesiones.
Por el ataque fueron aprehendidos José Luciano García, señalado como el presunto autor del disparo, y José Alberto Véliz, acusado de conducir la motocicleta en la que escaparon después del hecho.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, ambos se presentaron en la casa de Ortiz y comenzaron a discutir con él. La situación derivó en una pelea a golpes. En medio del enfrentamiento, uno de los visitantes, al verse superado, sacó un arma de fuego y disparó contra el joven.
Tras el ataque, el presunto autor escapó en una motocicleta en la que lo esperaba su compañero. Mientras tanto, los familiares trasladaron a Ortiz al hospital Avellaneda. Desde allí fue derivado al Padilla, donde quedó internado.
Presunta deuda
Una de las hipótesis que se analiza vincula el episodio con una presunta deuda de $200.000 relacionada con la comercialización de drogas. Sin embargo, existen versiones contrapuestas sobre el vínculo entre la víctima y García.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En una audiencia realizada el jueves, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres meses de prisión preventiva para García y 40 días para Véliz. La acusación fue formulada inicialmente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y encubrimiento agravado, respectivamente.