Murió el joven de 19 años que fue baleado en la cabeza durante una pelea en barrio Echeverría

Resumen para apurados
- Rodrigo Ortiz, de 19 años, murió este jueves en Tucumán tras ser baleado en la cabeza el martes por dos hombres, presuntamente por una deuda de drogas.
- La víctima fue atacada tras una pelea en su casa de barrio Echeverría. Los sospechosos, José García y José Véliz, huyeron en moto y luego fueron aprehendidos.
- La Fiscalía dictó prisión preventiva para ambos acusados, cuya carátula cambiará a homicidio consumado tras el fallecimiento del joven en el hospital Padilla.
Rodrigo Maximiliano Ortiz, de 19 años, murió este jueves tras permanecer internado en estado crítico en el hospital Padilla. El joven había recibido un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento ocurrido el martes al mediodía en su domicilio, ubicado en Manuel Estrada al 2.100, en el barrio Echeverría, en San Miguel de Tucumán.
La víctima había sido intervenida quirúrgicamente para extraerle un proyectil calibre nueve milímetros, pero no logró recuperarse. Por el ataque hay dos hombres aprehendidos: José Luciano García, señalado como el presunto autor del disparo, y José Alberto Véliz, acusado de conducir la motocicleta en la que escaparon.
La investigación
El incidente se desencadenó el martes pasado al mediodía. Según consta en el expediente, dos hombres se presentaron en la casa y comenzaron a discutir con Ortiz. La discusión derivó en una pelea a golpes. Uno de los visitantes, al verse superado, sacó un arma de fuego. Segundos después, se escuchó un disparo que hirió gravemente a la víctima.
Mientras el presunto autor del disparo huía en la moto en la que lo esperaba su compañero, los familiares de Ortiz trasladaron al herido al hospital Avellaneda. Desde ese centro asistencial fue derivado al Padilla, donde fue operado.
Los médicos lograron extraerle el proyectil de nueve milímetros que había quedado alojado en su cabeza, pero advirtieron que su estado era crítico y que debían esperar su evolución.
Una línea de investigación relaciona el ataque con una presunta deuda vinculada a la comercialización de drogas. Algunos sostienen que García podría dedicarse a la venta de sustancias prohibidas y que el fallecido trabajaba para él.
Según esa versión, Ortiz no le habría entregado unos $200.000 correspondientes a la venta de dosis que el sospechoso le había proporcionado para comercializar.
Otros rechazan esa hipótesis y aseguran que Ortiz era uno de los jóvenes que le compraban drogas para consumir y que mantenía una importante deuda con él.
Preventiva para los acusados
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien fue representado por la auxiliar de fiscal María José Agüero en la audiencia del jueves, que se llevó a cabo a pedido del Ministerio Fiscal (MPF) con el objetivo de solicitar la declaración de legalidad de las aprehensiones, formulación de los cargos y pedido de medidas de coerción.
Como primer punto, la investigadora del Ministerio Fiscal relató las circunstancias en las que se produjeron las aprehensiones de García y Véliz, solicitando la declaración de legalidad de las mismas.
A continuación, la Auxiliar de Fiscal describió el hecho objeto de la acusación, calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor (respecto a García); y encubrimiento agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, también en calidad de autor (en relación a Véliz).
“Nos encontramos frente a un hecho grave, cometido con extrema violencia. Se trató de un ataque letal directo, dirigido a una región vital de la víctima, cuyo estado de salud es crítico, lo que evidencia un total desprecio por la vida, causando un daño que es enorme”, remarcó la investigadora del MPF, quien analizó la existencia de los riesgos procesales al momento de solicitar la prisión preventiva por tres meses para García; y por 40 días, para Véliz.