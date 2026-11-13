Murió el joven de 19 años que fue baleado en la cabeza durante una pelea en barrio Echeverría

“Nos encontramos frente a un hecho grave, cometido con extrema violencia. Se trató de un ataque letal directo, dirigido a una región vital de la víctima, cuyo estado de salud es crítico, lo que evidencia un total desprecio por la vida, causando un daño que es enorme”, remarcó la investigadora del MPF, quien analizó la existencia de los riesgos procesales al momento de solicitar la prisión preventiva por tres meses para García; y por 40 días, para Véliz.