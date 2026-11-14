Jaldo: “Necesitamos que la Nación se ponga las pilas y radarice los cielos de todo el NOA”

El titular del Poder Ejecutivo hizo estas declaraciones luego de que LA GACETA revelara la existencia de una presunta organización integrada por tucumanos que habría contado con la estructura y la logística necesarias para traficar cocaína por vía aérea. En el marco de esa causa se concretó el decomiso de 470 kilos de esa sustancia, uno de los procedimientos más importantes de la historia de la lucha contra el narcotráfico en la provincia.