Seguridad

Jaldo: “Necesitamos que la Nación se ponga las pilas y radarice los cielos de todo el NOA”

Insistió en que la radarización debe convertirse en una prioridad de la política nacional de seguridad.

ACTO. El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró el salón de uso múltiple en la Jefatura de Policía.
ACTO. El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró el salón de uso múltiple en la Jefatura de Policía.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo exigió a la Nación radarizar el espacio aéreo del NOA para frenar el narcotráfico, tras recientes decomisos de cocaína vía avionetas en Tucumán.
  • El reclamo surge tras incautar 470 kilos de droga y hallar restos en una aeronave. Jaldo recordó que este pedido conjunto ya se planteó a la ministra de Seguridad en mayo.
  • La presión provincial busca que la Casa Rosada priorice radares en el NOA, vitales para blindar la frontera aérea e impedir el ingreso a gran escala de cargamentos ilegales.
Resumen generado con IA

“Por más que las provincias hagamos todos los esfuerzos necesarios, nos equipemos y tengamos tecnología, necesitamos que el Gobierno nacional profundice las decisiones en materia de seguridad”, señaló el gobernador Osvaldo Jaldo después de haber participado en un acto por la Semana de la Policía.

El titular del Poder Ejecutivo hizo estas declaraciones luego de que LA GACETA revelara la existencia de una presunta organización integrada por tucumanos que habría contado con la estructura y la logística necesarias para traficar cocaína por vía aérea. En el marco de esa causa se concretó el decomiso de 470 kilos de esa sustancia, uno de los procedimientos más importantes de la historia de la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

Jaldo pidió a la Nación que se radarice el norte argentino para combatir el narcotráfico aéreo

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“Hoy tenemos una grata noticia: ‘Boby’ un can de Gendarmería Nacional, descubrió restos de droga en una avioneta en Estación Aráoz. Con nuestros canes y las fuerzas federales estamos descubriendo drogas”, sostuvo cuando fue abordado por la prensa. “Pero necesitamos saber cómo detener las avionetas y controlar el tráfico aéreo. Podemos tener drones y hacer inteligencia, pero hasta dónde podemos seguirlas si vienen por aire”, se preguntó el dirigente tranqueño.

Inmediatamente después dijo: “Es necesario, una vez más, que la Nación se ponga las pilas y radarice los cielos del Norte. Caso contrario, todo el esfuerzo que hagamos será importante, pero no suficiente. La seguridad es un problema de todas las provincias, pero también del Gobierno nacional”.

Prioridad

Con ese argumento, insistió en que la radarización debe convertirse en una prioridad de la política nacional de seguridad y reclamó una mayor participación del Gobierno central en el equipamiento tecnológico de las provincias de la región.

Jaldo recordó que, en mayo, Tucumán fue sede del Consejo Regional de Seguridad, con la participación de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, de los gobernadores de la región y de representantes de las fuerzas provinciales y federales. “Uno de los principales planteos fue la necesidad de avanzar con la radarización del NOA”, indicó.

Jaldo reivindicó la paz social en Tucumán y aseguró que “la provincia no paró por cortes de ruta”

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“Las provincias realizamos controles terrestres sobre rutas nacionales y provinciales, caminos alternativos y pasos clandestinos. Sin embargo, necesitamos herramientas para detectar los movimientos de aeronaves vinculadas al narcotráfico”, explicó Jaldo.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto de las fuerzas provinciales y federales en Tucumán y mencionó el Operativo Lapacho como parte de las acciones destinadas a reforzar los controles en los accesos a la provincia y combatir el tráfico de estupefacientes.

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