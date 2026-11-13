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Después del Norte Rock, Silvestre y La Naranja regresa a Tucumán con un show propio

La banda se presentará este sábado en Club All Boys dentro de la gira que cierra la etapa de Alter Ego. Las entradas se venden por Paseshow.

SILVESTRE Y LA NARANJA. La banda volverá a Tucumán este sábado con un show propio en Club All Boys.
SILVESTRE Y LA NARANJA. La banda volverá a Tucumán este sábado con un show propio en Club All Boys. / GENTILEZA DE PRENSA
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Silvestre y La Naranja se presentará este sábado 14 de noviembre en el Club All Boys de Tucumán con un show propio para despedir su disco Alter Ego.
  • El grupo regresa a la provincia tras tocar en el Norte Rock ante 15.000 personas, luego de una gira internacional de más de 30 conciertos por América y Europa.
  • La presentación será la última oportunidad para ver a la banda en el norte argentino, cerrando un ciclo clave que consolidó su crecimiento en la escena musical.
Resumen generado con IA

Silvestre y La Naranja se presentará  este sábado 14 de noviembre con un show propio en Club All Boys. La fecha forma parte del tramo final de la gira de Alter Ego, el disco que durante 2025 los llevó por escenarios de América y Europa.

No será, sin embargo, su primer encuentro con el público tucumano. En septiembre de 2025 formaron parte del Norte Rock, donde compartieron cartel con Babasónicos, Airbag, Luciana Tagliapietra y Vuelen Pájaros. Aquella edición reunió a más de 15.000 personas en Yerba Buena y tuvo a Silvestre y La Naranja sobre el escenario durante el atardecer.

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Esta vez el formato será distinto: un show propio y con el foco puesto en cerrar una etapa.

Un último recorrido por “Alter Ego”

La fecha en Tucumán forma parte de las últimas presentaciones de la gira despedida de Alter Ego. La banda anunció dos paradas en el norte argentino: este viernes 13 en Salta y el sábado 14 en Tucumán.

ALTER EGO. La fecha forma parte del tramo final de la gira que despide el disco lanzado en 2025. ALTER EGO. La fecha forma parte del tramo final de la gira que despide el disco lanzado en 2025. / GENTILEZA DE PRENSA

El disco marcó una nueva etapa en la carrera del grupo y empujó una gira internacional de más de 30 shows durante 2025, con presentaciones en México, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay y Colombia.

En el repertorio aparecen canciones como “Prisionero perfecto”, “Invencibles” y “Adicto al temblor”, temas que se volvieron parte habitual de sus shows y que acompañaron el crecimiento de la banda en los últimos años.

Cuándo y dónde toca Silvestre y La Naranja

Será este sábado 14 de noviembre en Club All Boys, ubicado en Combate de San Lorenzo 1208, San Miguel de Tucumán.

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Las entradas se venden a través de Paseshow. El valor publicado más recientemente es de $55.000, aunque puede modificarse por cargos de servicio.

Cómo comprar las entradas

Para comprar de manera online hay que ingresar a Paseshow, registrarse como usuario, buscar el evento de Silvestre y La Naranja en Tucumán, seleccionar la cantidad de entradas y completar el pago.

Una vez finalizada la compra, no hace falta retirar un ticket físico: la entrada queda disponible dentro de la cuenta de Paseshow en formato QR. Para ingresar al recital hay que presentar ese código y el DNI del usuario con el que se hizo la compra.

La fecha en All Boys será además la primera y única oportunidad de ver a la banda en el norte argentino durante esta despedida de Alter Ego.

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