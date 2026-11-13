Después del Norte Rock, Silvestre y La Naranja regresa a Tucumán con un show propio

No será, sin embargo, su primer encuentro con el público tucumano. En septiembre de 2025 formaron parte del Norte Rock, donde compartieron cartel con Babasónicos, Airbag, Luciana Tagliapietra y Vuelen Pájaros. Aquella edición reunió a más de 15.000 personas en Yerba Buena y tuvo a Silvestre y La Naranja sobre el escenario durante el atardecer.