No Name B2B: “Que la gente baile con una sonrisa”, la filosofía del dúo de DJs argentinos

En una entrevista con Sol García Hamilton para LA GACETA Lifestyle, los DJs recordaron sus comienzos, revelaron cómo es la vida detrás de la cabina y compartieron las experiencias que marcaron su carrera. También hablaron sobre la evolución de su sonido y la filosofía que los acompaña cada vez que eligen o producen música: lograr que la gente baile con una sonrisa.