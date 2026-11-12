No Name B2B: “Que la gente baile con una sonrisa”, la filosofía del dúo de DJs argentinos
Resumen para apurados
- El dúo No Name B2B festejará este viernes su tercer aniversario en Tokyo Club de Buenos Aires para consolidar su trayectoria y hacer bailar con alegría al público.
- Integrado por Diego Juez y Tomás Torres Agüero, el proyecto creció en escenarios locales e internacionales mediante una evolución sonora que busca superar prejuicios del género.
- Su consolidación refleja la expansión de la escena electrónica en Argentina, posicionando a nuevos talentos frente al creciente interés de audiencias y referentes globales.
La música electrónica continúa ganando terreno en Argentina y, en medio de una escena que reúne cada vez más público, No Name B2B construye su propio camino. El dúo integrado por Diego Juez y Tomás Torres Agüero viene creciendo con presentaciones en escenarios nacionales e internacionales, llevando su propuesta musical a distintos públicos.
En una entrevista con Sol García Hamilton para LA GACETA Lifestyle, los DJs recordaron sus comienzos, revelaron cómo es la vida detrás de la cabina y compartieron las experiencias que marcaron su carrera. También hablaron sobre la evolución de su sonido y la filosofía que los acompaña cada vez que eligen o producen música: lograr que la gente baile con una sonrisa.
La conversación también recorrió el crecimiento de la cultura electrónica en Argentina, los prejuicios que todavía rodean a las fiestas y las razones por las que tantos artistas internacionales quieren presentarse ante el público argentino.
Además, mañana viernes 13 de noviembre, No Name B2B celebrará su tercer aniversario con una presentación en Tokyo Club, en Buenos Aires. Una oportunidad para conocer su propuesta musical en vivo y acompañarlos en este nuevo aniversario. Para seguir sus próximas fechas y novedades, encontralos en Instagram como @_noname_b2b.