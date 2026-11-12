EspectáculosGuía para salir

Divididos, folklore y una función queer: una guía para salir este fin de semana en Tucumán

Del 13 al 15 de noviembre habrá propuestas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí del Valle y Concepción. Hay alternativas gratuitas y entradas desde $10.000.

DIVIDIDOS. La banda volverá a Tucumán el sábado a las 21 con un show en el Club Central Córdoba.
DIVIDIDOS. La banda volverá a Tucumán el sábado a las 21 con un show en el Club Central Córdoba. / GENTILEZA DE PRENSA
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Tucumán ofrece del 13 al 15 de noviembre una amplia cartelera cultural con Divididos, folklore, teatro queer y deportes en varias ciudades para el entretenimiento provincial.
  • Las actividades abarcan San Miguel, Yerba Buena, Tafí del Valle y Concepción, con opciones gratuitas y recitales de gran escala con entradas que llegan hasta los $75.000.
  • La variada oferta busca descentralizar los espectáculos, dinamizar el movimiento turístico provincial y apoyar causas comunitarias como la próxima Marcha del Orgullo.
Resumen generado con IA

No hace falta elegir entre quedarse en el centro o manejar hasta algún punto de la provincia: la agenda cultural de Tucumán se reparte este fin de semana con música, cortometrajes, teatro, ferias, deporte y hasta un recorrido nocturno gratuito por la ciudad.

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Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre habrá propuestas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí del Valle y Concepción. Los precios también son variados: algunos planes no cuestan nada y otros superan los $30.000. Esta es una guía para elegir según el día, el bolsillo y las ganas.

Viernes: cine, Beatles, Queen y folklore

Para arrancar temprano y sin gastar, la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT estrenará cortometrajes realizados por estudiantes de segundo y tercer año. La función será a las 17 en la Sala Hynes O'Connor, San Martín 251. La entrada es gratuita y el ingreso será por orden de llegada hasta completar la sala.

En Yerba Buena, Tocando al Frente - Primavera '26 empezará a las 18 en Las Cañas, avenida Perón y Las Rosas. La jornada se extenderá hasta las 2 y tendrá a Ahyre, Los Puesteros, Tawa, Sangre Mansera y otros artistas. La preventa publicada es de $40.000 más cargo administrativo.

TOCANDO AL FRENTE. El festival reunirá folklore y música en vivo el viernes desde las 18 en Yerba Buena. TOCANDO AL FRENTE. El festival reunirá folklore y música en vivo el viernes desde las 18 en Yerba Buena. / CAPTURA DE PANTALLA

Para quienes prefieran rock con otro sonido, la Banda Sinfónica de la Provincia llevará “De Liverpool a Wembley” al Teatro San Martín a las 21. El repertorio cruza clásicos de The Beatles y Queen. La entrada general cuesta $10.000 y hay promoción 2x1.

A la misma hora, el Teatro Rosita Ávila presentará “Tevye, el lechero”, con 27 artistas entre actores, cantantes y bailarines. Habrá otra función el sábado a las 21. Las entradas se consiguen en la ticketera municipal o en boletería.

Y para cerrar más tarde, El Fogón Salamanquero comenzará a las 22 en Bernardino Rivadavia 1320, con Enzo Celiz, Lucas Cáceres y La Changada, Nery Vega, David Risso y Proyecto Folk.

Sábado: paseo nocturno y una escapada a Tafí

El sábado tendrá uno de los recitales más importantes del fin de semana: Divididos vuelve a Tucumán con un show a las 21 en el Club Atlético Central Córdoba, ubicado en Alem 790. Será la segunda presentación de la banda en ese escenario en poco más de un año.

Las entradas para campo de pie cuestan $75.000 más gastos de servicio y se consiguen por Ticketek, en la página del club y en las boleterías de Central Córdoba. También hay opciones de pago en tres cuotas sin interés con Visa, Mastercard y American Express.

Para quienes prefieran empezar el día lejos de la capital, en Tafí del Valle la feria de artesanos funcionará de 10 a 18 en la plaza principal. Habrá cerámica, tejidos, cuero, madera y demostraciones de oficios. La entrada es gratuita y no requiere inscripción.

Para quienes buscan humor, Pablo Molinari presentará Demasiado a las 21 en el Centro Cultural Virla, 25 de Mayo 265. El unipersonal juega con la tecnología, las manías y esa sensación de tener la cabeza siempre llena de pestañas abiertas. La entrada general publicada es de $31.000.

PABLO MOLINARI. El humorista presentará Demasiado el sábado a las 21 en el Centro Cultural Virla. PABLO MOLINARI. El humorista presentará Demasiado el sábado a las 21 en el Centro Cultural Virla. / GENTILEZA DE PRENSA

Domingo: correr, teatro queer y música andina

El domingo empieza muy temprano en Concepción. La Media Maratón Ciudad de Concepción tendrá concentración a las 6 y largada a las 7 desde la Pista Municipal de Atletismo. Habrá distancias de 21K y 10K competitivas y una modalidad participativa de 5K. La inscripción es online y tiene cupos limitados.

A las 20, Delirios Blancos tendrá una función especial en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT, 25 de Mayo 471. La comedia queer destinará todo lo recaudado a la organización de la XVI Marcha del Orgullo de Tucumán. La entrada cuesta $13.000.

A la misma hora, Los Kjarkas celebrarán sus 55 años en el Teatro Mercedes Sosa, San Martín 479. La función forma parte de la gira aniversario del grupo boliviano y las entradas disponibles parten desde $50.500.

Este fin de semana tiene planes bastante distintos sin quedarse únicamente en la capital, pero antes de salir, conviene revisar el clima y la disponibilidad de entradas o cupos.

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