La desgarradora despedida de La Bomba Tucumana a su sobrino de 12 años: "Nos dejaste devastados"

El desgarrador mensaje de Gladys La Bomba Tucumana tras la muerte de su sobrino

La cantante eligió una fotografía junto a Ian para acompañar sus palabras. En la imagen, ambos aparecen dentro de un auto, sonrientes y mirando a cámara. La postal se convirtió en el marco de una despedida en la que Gladys recordó el cariño que sentía por su sobrino y expresó su conmoción por la pérdida.