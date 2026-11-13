La desgarradora despedida de La Bomba Tucumana a su sobrino de 12 años: "Nos dejaste devastados"

Resumen para apurados
- La cantante Gladys La Bomba Tucumana despidió con profundo dolor en sus redes sociales a su sobrino Ian, de 12 años, tras su reciente fallecimiento por causas no difundidas.
- La artista compartió una foto junto al menor y le dedicó sentidas palabras de duelo y afecto familiar, sin brindar precisiones sobre las circunstancias de la muerte del niño.
- La pérdida generó conmoción entre sus seguidores y el ambiente artístico, marcando un período de estricto duelo familiar para la intérprete tropical ante este difícil momento.
Gladys La Bomba Tucumana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años. La cantante expresó su profunda tristeza a través de las redes sociales, donde compartió una fotografía junto al niño y publicó una emotiva despedida que conmovió a sus seguidores.
Con un mensaje cargado de dolor y recuerdos familiares, la artista habló de la dificultad de aceptar su ausencia y de la tristeza que dejó su partida. "Nos dejaste devastados, bebé", escribió en uno de los pasajes más conmovedores de su publicación.
El desgarrador mensaje de Gladys La Bomba Tucumana tras la muerte de su sobrino
La cantante eligió una fotografía junto a Ian para acompañar sus palabras. En la imagen, ambos aparecen dentro de un auto, sonrientes y mirando a cámara. La postal se convirtió en el marco de una despedida en la que Gladys recordó el cariño que sentía por su sobrino y expresó su conmoción por la pérdida.
"Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar", escribió al comienzo del mensaje.
La artista no brindó información sobre las circunstancias de la muerte del menor. En cambio, centró su publicación en el vínculo afectivo que los unía y en el vacío que dejó Ian entre sus familiares.
Las emotivas palabras que la cantante le dedicó a Ian
En otro tramo de la despedida, Gladys hizo hincapié en el amor que rodeó al niño y en la manera en que su recuerdo permanecerá presente en la familia.
«Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones», expresó. También aseguró que su nombre seguirá siendo parte de la historia familiar: "Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros" .
El mensaje tuvo además un sentido religioso. La cantante recurrió a la fe para pedir por el descanso de su sobrino y encontrar consuelo frente a una pérdida tan dolorosa. "Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia", manifestó.
"Nos dejaste devastados": el último adiós de La Bomba Tucumana
Hacia el final de su publicación, Gladys volvió a dirigirse directamente a Ian con palabras de amor y una despedida que reflejó el impacto de su muerte. "Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito", escribió.
La artista cerró el mensaje con una expresión íntima de cariño: "Te ama la tía, mis ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé".