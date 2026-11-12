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Gladys “La Bomba Tucumana” atraviesa un doloroso momento por la muerte de su sobrino de 12 años

La cantante compartió una desgarradora despedida en Instagram tras el fallecimiento de Ian. “No sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer”, escribió, conmovida por la pérdida que golpeó a su familia.

Gladys “La Bomba Tucumana” atraviesa un doloroso momento por la muerte de su sobrino de 12 años
Gladys “La Bomba Tucumana” atraviesa un doloroso momento por la muerte de su sobrino de 12 años
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Gladys "La Bomba Tucumana" comunicó en redes sociales la muerte de su sobrino Ian, de 12 años, ocurrida en las últimas horas, sin revelar aún las causas del deceso.
  • La cantante compartió una foto y un emotivo mensaje de despedida en Instagram, donde apeló a su fe religiosa y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia.
  • La noticia causó conmoción en el ambiente artístico y motivó inmediatas muestras de afecto y condolencias de seguidores y colegas para acompañar a la artista.
Resumen generado con IA

Gladys “La Bomba Tucumana” atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años. La artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto al niño y le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, expresó la cantante en el comienzo de su mensaje.

Hasta el momento, Gladys no brindó detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. Su publicación estuvo centrada en recordar al pequeño, expresar el dolor de sus seres queridos y compartir el difícil momento que atraviesa la familia.

Gladys “La Bomba Tucumana” atraviesa un doloroso momento por la muerte de su sobrino de 12 años

El desgarrador mensaje de Gladys por la muerte de su sobrino

En su homenaje, la artista también quiso dejar en claro el amor que Ian recibió de su entorno y el lugar que conservará en la memoria familiar.

“Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros”, escribió.

La cantante también apeló a su fe religiosa para encontrar consuelo ante una pérdida tan dolorosa. En ese sentido, le dedicó una oración al niño y pidió fuerzas para sus familiares.

“Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”, manifestó.

Finalmente, cerró la despedida con una frase cargada de tristeza y cariño: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito”.

Los mensajes de apoyo que recibió La Bomba Tucumana

La publicación de Gladys generó una inmediata reacción entre sus seguidores, amigos y personas cercanas a la familia. En los comentarios, numerosos usuarios expresaron sus condolencias y le enviaron fuerzas para atravesar este momento.

“¡Qué tristeza tan grande! Fuerzas a la familia” y “¡Cuánto dolor! Mucha fortaleza para poder seguir” fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo del posteo.

La noticia provocó muestras de afecto hacia la cantante, que eligió compartir públicamente su dolor y despedir a Ian con un mensaje atravesado por el amor y la tristeza.

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