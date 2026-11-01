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Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

La cantante tucumana confirmó el fin de su emprendimiento gastronómico en Buenos Aires debido a la caída del consumo. También lamentó dejar sin trabajo a su equipo.

La Bomba Tucumana le puso fin a su local de empanadas tucumanas en Recoleta.
"La Bomba Tucumana" le puso fin a su local de empanadas tucumanas en Recoleta. FOTO: web
Por Lourdes Agustina Correa Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Gladys La Bomba Tucumana cerró recientemente su local de empanadas en Recoleta debido a la caída del consumo y la crisis económica que atribuyó al Gobierno nacional.
  • A través de Instagram, la cantante explicó que la baja en las ventas tornó insostenible el negocio, lamentando dejar sin empleo a sus colaboradores.
  • El cierre refleja las dificultades del sector gastronómico porteño por la recesión, aunque la artista no descartó reabrir si mejoran las condiciones económicas.
Resumen generado con IA

La reconocida cantante tropical Gladys "La Bomba Tucumana" anunció el cierre definitivo de su emprendimiento gastronómico de empanadas tucumanas ubicado en el barrio porteño de Recoleta. 

Gladys La Bomba Tucumana evalúa cerrar su local de empanadas en Recoleta: “Está costando un montón salir adelante”

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A través de un descargo público publicado en sus redes sociales, la artista explicó que la caída del consumo y la compleja coyuntura macroeconómica la obligaron a tomar la decisión de bajar la persiana. Además, apuntó de forma explícita contra la gestión del Gobierno nacional por el impacto negativo en el empleo de sus colaboradores.

El duro descargo de Gladys contra la situación económica

En su mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, la intérprete manifestó que la determinación de clausurar el comercio representó un golpe doloroso a un proyecto comercial que encaró con trabajo e ilusiones. "Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido", expresó la referente de la música popular para oficializar la noticia ante sus seguidores.

La cantante remarcó que las dificultades comerciales que atraviesan los negocios de proximidad tornaron insostenible el mantenimiento de la firma en la Ciudad de Buenos Aires. "Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar", aseveró en su publicación.

Post Instagram

Fuentes de trabajo en riesgo y duras críticas al rumbo oficial

El aspecto central del comunicado estuvo enfocado en las consecuencias humanas de la quiebra, destacando el perjuicio directo que sufren los trabajadores del establecimiento gastronómico de Recoleta. La artista lamentó que varias familias se queden sin su sustento diario tras meses de labor continuada.

Gladys no dudó en vincular la clausura de las instalaciones con las medidas económicas implementadas a nivel nacional. Según argumentó en su mensaje, detrás de la persiana baja quedan "personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno".

A pesar del trago amargo que significa abandonar la plaza comercial porteña, la cantante tucumana dedicó un espacio para expresar su gratitud hacia los clientes que respaldaron la propuesta de empanadas regionales. "A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño", manifestó.

Finalmente, el mensaje concluyó con un tono de melancolía pero dejando abierta la posibilidad de retornar a la actividad comercial en caso de que las condiciones macroeconómicas se reestructuren en el futuro. "Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos", cerró la artista.

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