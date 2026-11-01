Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

El duro descargo de Gladys contra la situación económica

En su mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, la intérprete manifestó que la determinación de clausurar el comercio representó un golpe doloroso a un proyecto comercial que encaró con trabajo e ilusiones. "Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido", expresó la referente de la música popular para oficializar la noticia ante sus seguidores.