Estafas millonarias en Concepción: solicitaron 30 años de prisión para el líder de la banda

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Investigación de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo de Gerardo Nicolás Salas. Según la teoría del MPF, la organización operó entre septiembre de 2023 y febrero de 2025 mediante sociedades pantalla constituidas en otras provincias. Entre ellas figuran The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S., que eran utilizadas para emitir miles de cheques físicos y electrónicos sin fondos.