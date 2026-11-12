San Martín: se complica la continuidad de Víctor Salazar y se postergó una reunión clave por Gonzalo Rodríguez

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán complicó la renovación de Víctor Salazar por falta de acuerdo y postergó una reunión clave con Gonzalo Rodríguez en La Ciudadela.
- Las conversaciones con el lateral no avanzaron y estaría cerca de irse, mientras que la dirigencia reprogramó el diálogo con el delantero para las próximas horas.
- La resolución de ambos contratos será determinante para que la directiva defina el armado y las bajas del plantel para la próxima temporada.
San Martín atraviesa días importantes en la definición del plantel y hay dos nombres cuyo futuro todavía genera incertidumbre. En las últimas horas, las negociaciones para renovar el contrato de Víctor Salazar se complicaron considerablemente y su continuidad en La Ciudadela aparece cada vez más lejana.
Según pudo saber LA GACETA, las conversaciones entre las partes no lograron avanzar como se esperaba y el lateral tendría prácticamente un pie afuera del club. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su salida, el panorama actual no resulta alentador para que siga vistiendo la camiseta del “Santo”.
Por otra parte, también surgieron novedades respecto de Gonzalo “Turbo” Rodríguez. La reunión que el delantero tenía prevista con la comisión directiva fue postergada, por lo que la definición sobre su futuro deberá esperar.
De todas maneras, el encuentro podría concretarse en las próximas horas. Allí, ambas partes tendrán la oportunidad de analizar la situación del futbolista y determinar si existen condiciones para prolongar su vínculo con la institución.
Así, mientras la continuidad de Salazar parece alejarse, el futuro de Rodríguez permanece abierto. Dos situaciones que la dirigencia deberá resolver en medio de las decisiones sobre la conformación del próximo plantel.