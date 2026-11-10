“Te escupen mucho”: el particular recuerdo de un exarquero de Boca sobre Atlético y San Martín
Marcos Díaz, quien también se destacó en Huracán, recordó sus visitas a Tucumán y destacó la pasión de los hinchas de ambos clubes. Sin embargo, cuestionó una conducta que sufrió durante los partidos y que aseguró que siempre le molestó.
Resumen para apurados
- El exarquero Marcos Díaz elogió la pasión de las hinchadas de Atlético y San Martín de Tucumán, pero criticó que los simpatizantes escupan a los jugadores en sus estadios.
- En una entrevista, el exfutbolista de Boca y Huracán relató que sufría constantes escupitajos al sacar del arco, aunque destacó la euforia con la que se vive el fútbol norteño.
- Las declaraciones reabren el debate sobre las agresiones toleradas en el fútbol argentino y el límite entre la hostilidad folclórica del hincha y la falta de respeto a los rivales.
Marcos Díaz, exarquero de Boca y uno de los referentes de Huracán durante su etapa más exitosa, recordó sus experiencias jugando en Tucumán y dejó una reflexión que combinó elogios y críticas. El futbolista destacó la pasión de los hinchas de Atlético y San Martín, aunque también contó una desagradable situación que vivió en ambos estadios.
“Tanto Atlético como San Martín, es impresionante cómo llenan las canchas y la euforia con la que viven el fútbol. Los dos equipos por igual. Tuve la suerte de jugar en las dos canchas y es impresionante”, expresó Díaz en una entrevista realizada por el periodista Rodrigo Rea.
Sin embargo, el santafesino de 40 años reconoció que hubo un comportamiento de algunos simpatizantes que nunca pudo tolerar.
“Lo único malo, y que no me gusta, es que te escupen mucho. Es algo que siempre odié. Siempre decía lo mismo: ‘Puteame todo lo que quieras, pero sin escupir’. Es lo único que me molestó de esas dos canchas”, sostuvo.
El arquero incluso describió cómo se producían estas situaciones durante los encuentros, especialmente cuando debía acercarse a los sectores ubicados detrás de los arcos.
“Vas a sacar una pelota o vas a sacar de abajo y empiezan a volar por todos lados. Decís: ‘Te están tirando piedras’, pero no. Te están escupiendo”, relató.
Pese a esa experiencia, Díaz insistió en su reconocimiento hacia el público tucumano. “Admiro mucho cómo lo viven”, concluyó.
El exjugador de Boca construyó buena parte de su trayectoria en Huracán, donde conquistó la Copa Argentina 2014 y la Supercopa Argentina 2014. Posteriormente, llegó al “Xeneize” en 2019 y permaneció hasta mediados de 2020, período en el que integró el plantel campeón de la Superliga 2019/20. También pasó por Colón, Gimnasia de Jujuy, Talleres y el fútbol portugués.