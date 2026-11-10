“Te escupen mucho”: el particular recuerdo de un exarquero de Boca sobre Atlético y San Martín

Marcos Díaz, exarquero de Boca y uno de los referentes de Huracán durante su etapa más exitosa, recordó sus experiencias jugando en Tucumán y dejó una reflexión que combinó elogios y críticas. El futbolista destacó la pasión de los hinchas de Atlético y San Martín, aunque también contó una desagradable situación que vivió en ambos estadios.