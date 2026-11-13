Jensen Huang, el ingeniero que impulsó la revolución tecnológica

Influyente

Huang condujo esa evolución durante más de tres décadas. Bajo su liderazgo, las GPU dejaron de estar asociadas al entretenimiento y adquirieron un papel en la computación científica, los centros de datos y la inteligencia artificial. Su figura quedó ligada a esa transformación. Reconocible por sus camperas negras de cuero y sus presentaciones, se convirtió en uno de los ejecutivos más influyentes de Silicon Valley.