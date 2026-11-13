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Jensen Huang, el ingeniero que impulsó la revolución tecnológica

De Taiwán a Silicon Valley, Huang se convirtió en líder global.

Jensen Huang, el ingeniero que impulsó la revolución tecnológica
Por Redacción Mundo Hace 5 Hs

Jensen Huang nació en 1963 en Tainan, Taiwán, y emigró de niño. A los nueve años, sus padres lo enviaron a Estados Unidos. Tras pasar un período en Kentucky, se reunió con su familia en Oregón, donde terminó la escuela secundaria. Allí desarrolló su interés por la tecnología y se destacó en el tenis de mesa.

Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, donde conoció a Lori Mills, con quien se casó en 1985. Luego obtuvo una maestría en la Universidad de Stanford, en 1992. Antes de emprender su camino, trabajó en las compañías de semiconductores LSI Logic y Advanced Micro Devices.

La industria de la IA reevalúa su futuro sin Jensen Huang en Nvidia

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En 1993, a los 30 años, fundó Nvidia junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem. La iniciativa nació de una apuesta por mejorar los gráficos de las computadoras personales y los videojuegos. En 1999, la empresa presentó la GeForce 256, considerada la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU), una tecnología que amplió las posibilidades de la computación.

Influyente

Huang condujo esa evolución durante más de tres décadas. Bajo su liderazgo, las GPU dejaron de estar asociadas al entretenimiento y adquirieron un papel en la computación científica, los centros de datos y la inteligencia artificial. Su figura quedó ligada a esa transformación. Reconocible por sus camperas negras de cuero y sus presentaciones, se convirtió en uno de los ejecutivos más influyentes de Silicon Valley.

Wall Street sintió el impacto de la salida de Jensen Huang y las acciones de Nvidia se desplomaron

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Su historia refleja también el recorrido de un inmigrante que convirtió su formación académica y su visión empresarial en una influencia decisiva sobre el rumbo de la industria informática mundial.

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