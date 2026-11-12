Conmoción en Córdoba: un repartidor intentó defender a dos chicas de un robo y lo asesinaron

Resumen para apurados
- Mauro Quinteros, un repartidor de 40 años, fue asesinado el miércoles en Córdoba tras intervenir para defender a dos adolescentes de un robo armado de motochorros.
- En Alta Córdoba, los ladrones encañonaron a las chicas y le dispararon a quemarropa al delivery al oír sus gritos de alerta. La Policía detuvo a un sospechoso horas después.
- La fiscalía busca identificar al segundo sospechoso prófugo, mientras el crimen genera fuerte conmoción vecinal y reactiva los reclamos de seguridad para los repartidores.
Un repartidor de 40 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó defender a dos adolescentes de un asalto en la ciudad de Córdoba. La víctima, identificada como Mauro Quinteros, intervino al advertir que dos motochorros amenazaban a las jóvenes en plena calle. Por el crimen, hay un hombre detenido.
El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 22, en la esquina de avenida General Paz y Góngora, en barrio Alta Córdoba. Según la reconstrucción del episodio, las adolescentes, de 16 y 14 años, habían salido a hacer ejercicio cuando fueron interceptadas por los delincuentes.
Durante el asalto, uno de los ladrones empujó a una de ellas al suelo y la amenazó con un arma. Quinteros, que se encontraba a pocos metros y trabajaba como delivery para una aplicación, decidió intervenir.
“Eu”, alcanzó a gritarle al asaltante para que soltara a la adolescente. Sin embargo, el delincuente le disparó a quemarropa en el pecho y lo mató en el acto. Después del ataque, los dos sospechosos escaparon en la moto sin llegar a concretar el robo.
Las jóvenes pidieron ayuda y, antes de desplomarse, Quinteros habría alcanzado a decir: “Llamen a la Policía porque me pegaron”, según informó El Doce.
Minutos después llegaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias, que intentaron asistirlo, pero no lograron salvarle la vida.
Tras el crimen, se desplegó un operativo con apoyo de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a los responsables. Horas más tarde, detuvieron a un hombre de 38 años que circulaba en una moto y que estaría relacionado con el episodio. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron si se trata de uno de los dos motochorros que participaron del ataque.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, encabezada por el fiscal Iván Rodríguez, que busca establecer las circunstancias del homicidio e identificar al segundo sospechoso.
Quién era Mauro Quinteros
Mauro Quinteros tenía 40 años y estaba en pareja desde hacía 16 años con Verónica, quien también trabajaba como repartidora. En diálogo con Arriba Córdoba, la mujer lo recordó como un compañero que siempre estaba presente, tanto en los buenos como en los malos momentos.
Además de su actividad como delivery, Quinteros compartía en sus redes sociales publicaciones vinculadas con las condiciones laborales y la realidad de los repartidores. Había estudiado en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y también había trabajado en la fundación Techo.
Después del crimen, familiares de una de las adolescentes iniciaron una campaña solidaria para ayudar a los seres queridos de Mauro a afrontar los gastos del velorio.
“Estamos completamente destruidos por lo sucedido. Queremos ayudar a su familia a cubrir los gastos del velorio y acompañarlos en este momento tan doloroso”, expresaron en una publicación.