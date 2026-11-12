Conmoción en Córdoba: un repartidor intentó defender a dos chicas de un robo y lo asesinaron

Tras el crimen, se desplegó un operativo con apoyo de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a los responsables. Horas más tarde, detuvieron a un hombre de 38 años que circulaba en una moto y que estaría relacionado con el episodio. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron si se trata de uno de los dos motochorros que participaron del ataque.