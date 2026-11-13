Teatro: tironeos entre las tradiciones y el fuerte amor a la familia

Hace 62 años se estrenó en Broadway el musical “El violinista en el tejado”, que se popularizó luego en el cine. Esta noche y mañana, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) y a las 21, llegará la versión local de ese clásico, que se basa en el libro original de Sholem Aleijem, publicado en 1894.
“Tevye, el lechero” es protagonizada por Germán Gutiérrez Feronato, en una puesta dirigida por Alejandra Tello, con coreografía y escenografía de Andrey Kozlov y preparación vocal de Beatriz Plaáte. La historia tiene una base real, porque el personaje principal existió y el lugar donde se desarrolla la obra, Anatevka, está en la actual Ucrania.
“No sólo es un personaje atractivo sino icónico, representante de una obra tan conocida y querida por el público, lo que implica un desafío enorme como actor. Básicamente es ponerse en la piel de este trabajador pobre que va mostrando muchísimas aristas, como el tironeo constante entre las tradiciones fuertes y su corazón, el amor hacia sus hijas y la búsqueda de la felicidad. Es una pulseada entre la norma y los valores establecidos y el amor de la familia”, define Germán a LA GACETA.
En ese contexto, señala que el papel “es un desafío gigantesco que asumo con total alegría y mucha responsabilidad: tenés que encargarte de trabajar muchísimo y tratar de hacerlo dignamente desde la primera hasta la última escena, porque está en prácticamente toda la obra, con una carga escénica muy importante y muchísimo texto y el desafío de las coreografías y los bailes”. Por eso, los ensayos comenzaron a principios de año, sin pausa, para “respetar la naturaleza de la obra escrita por el autor, con las distintas situaciones y conflictos que afectan la vida de los personajes”. La puesta aproximadamente dura dos horas y hay 27 artistas en escena, entre bailarines, cantantes y actores, en un planteo “muy rico y muy abarcativo”.
“La dicotomía que se le presenta al protagónico, la expresa hablando con Dios en muchas escenas: tiene que seguir las reglas, que sobre todo para un pueblo como el judío son tan importantes, pero sus cinco hijas le generan el conflicto original porque vendrían a ser la semilla de revolución, de lo nuevo, de lo distinto. En su época se estilaban los casamientos arreglados, pero ellas empiezan a decir que no, que están enamoradas de otras personas y que quieren otras historias para sus vidas. La crisis está entre priorizar los valores de la comunidad o los internos”, describe
Las hijas son interpretadas por Serena Ricci, Sonia Moreno, Niki Koslov, Carolina Raya y Emma Gutiérrez Casualder, con Manina Aguirre en el rol de la madre, en el núcleo donde discurre el conflicto dramático de la obra. En el elenco también figuran Alejandro Villagra, Ramiro Trejo, Ezequiel Benítez, Mario Chacana y Orly González, entre muchos otros.
“La versión teatral de Él violinista...’ está americanizada, un poco más lavada de la novela en la cual nos inspiramos. Mostramos algunas cuestiones más emocionales, con momentos de mucha alegría y otros de mucho drama. Andrei viene del Teatro Bolshoi y, como es ucraniano (radicado en Tucumán hace años), le representa mucho esta obra porque es del lugar donde él vivió y aborda la tensión entre los rusos y los judíos, que sigue igual desde hace tantos años con la guerra actual en ese territorio, del cual quieren sacarlos; por eso encierra también un mensaje actual de cierta manera”, reconoce.
Comedia y drama
De la trama inicial se mantiene la idea de que el protagónico “es un padre pobre, con muchas limitaciones, un hombre simple en el contexto de la revolución que atraviesa el mundo, con el impacto de lo político y de lo bélico”. “Tiene como faro a Dios, con el que habla de igual a igual. Hay una frase muy buena en una escena que le digo: ‘Señor, me parece que estás allá arriba y en algunos momentos estás tan aburrido que dices ¿qué jugarreta le haré a mi amigo allá abajo? Aflojame un poco la soga del cuello’. Él habla muy sencillamente y siempre termina decidiéndose por el amor a su familia, lo que tiene su costo. Tiene tantas variantes y tantas aristas que lo hace muy interesante y rico para interpretar”, agrega.
En escena, Tevye apela a engaños y situaciones cómicas para disfrazar lo que ocurre y minimizar las peleas con su mujer: “no quiere que ella se enoje con él y trata de disfrazar la elección que hizo; ese tironeo es constante, pero al final deja la enseñanza de que lo que prima y emerge de cualquier conflicto va a ser el amor. A todos nos toca íntimamente esta obra de alguna forma, porque en este oficio de ser padre uno se va dando cuenta que lo que debe ceder ante la felicidad de los hijos que van a ir por un camino que no siempre es el que uno espera”, concluye.