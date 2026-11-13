Teatro: tironeos entre las tradiciones y el fuerte amor a la familia

Comedia y drama

De la trama inicial se mantiene la idea de que el protagónico “es un padre pobre, con muchas limitaciones, un hombre simple en el contexto de la revolución que atraviesa el mundo, con el impacto de lo político y de lo bélico”. “Tiene como faro a Dios, con el que habla de igual a igual. Hay una frase muy buena en una escena que le digo: ‘Señor, me parece que estás allá arriba y en algunos momentos estás tan aburrido que dices ¿qué jugarreta le haré a mi amigo allá abajo? Aflojame un poco la soga del cuello’. Él habla muy sencillamente y siempre termina decidiéndose por el amor a su familia, lo que tiene su costo. Tiene tantas variantes y tantas aristas que lo hace muy interesante y rico para interpretar”, agrega.