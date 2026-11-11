Números de Oro

Números de Oro de LA GACETA: ¡tres lectoras se repartieron el pozo de $8.000.000!

Con este resultado, la expectativa se renueva para el próximo sorteo, en el que las lectoras tendrán una nueva oportunidad de convertirse en ganadoras y acceder a importantes premios.

Números de Oro de LA GACETA: ¡tres lectoras se repartieron el pozo de $8.000.000!
Por Redacción LA GACETA 11 Noviembre 2026

La emoción volvió a hacerse presente en una nueva edición de Números de Oro. Esta semana, tres participantes resultaron ganadoras y se repartieron el pozo acumulado de $8.000.000, llevándose una importante suma en efectivo del clásico entretenimiento de LA GACETA.

Una vez más, Números de Oro llevó alegría a distintas familias tucumanas. Las tres lectoras lograron completar sus tarjetas y compartir el premio, en una edición que despertó la expectativa de miles de participantes en toda la provincia.

Con este resultado, la expectativa se renueva para el próximo sorteo, en el que las lectoras tendrán una nueva oportunidad de convertirse en ganadoras y acceder a importantes premios.

Además, las usuarias de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17.30 a 20.30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadoras, duplican automáticamente el monto del premio.

También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Esta nota es de acceso libre.
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