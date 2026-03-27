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Proyecto Aborigen presenta su nueva edición en formato Sunset en Tafí Viejo

La iniciativa propone un encuentro donde el atardecer se convierte en protagonista, fusionando el entorno natural con una curaduría musical que ya es sello distintivo del evento.

Proyecto Aborigen presenta su nueva edición en formato Sunset en Tafí Viejo
Hace 1 Hs

El ciclo Proyecto Aborigen vuelve a escena con una propuesta que combina música, naturaleza y experiencia sensorial: su nueva edición en formato Sunset, que tendrá lugar el sábado 18 de abril desde las 17:00 en el Bosque y Hostería Atahualpa Yupanqui, en Tafí Viejo, Tucumán.

La iniciativa propone un encuentro donde el atardecer se convierte en protagonista, fusionando el entorno natural con una curaduría musical que ya es sello distintivo del evento. Con el bosque como escenario, la jornada invita a sumergirse en una atmósfera donde la música electrónica y los sonidos orgánicos dialogan con el paisaje.

En cuanto al line-up, ya se confirmó la participación de The Element (Malta – Zamna Soundsystem) y el dúo Bob Tosh (Buenos Aires), a los que se sumarán artistas emergentes en representación del talento local, una apuesta constante de la producción por visibilizar nuevas propuestas.

Proyecto Aborigen presenta su nueva edición en formato Sunset en Tafí Viejo

La experiencia, pensada para disfrutarse desde temprano, incluirá además una variada oferta gastronómica, espacios de relax y activaciones de marcas. Como en ediciones anteriores, acompañan empresas de alcance nacional como Budweiser, Speed Unlimited, Fernet Branca, Vodka Sernova, Gin Blu, Carpano, Sushi 2x1 y agua Palau, junto a firmas locales.

Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en formato físico como digital, con opciones que incluyen mesas Boiler y paquetes que integran servicio de hotelería, ampliando así la propuesta para quienes deseen vivir el evento de manera integral.

Datos del evento:

Evento: Proyecto Aborigen – Sunset Festival

Lugar: Bosque y Hostería Atahualpa Yupanqui (Tafí Viejo, Tucumán)

Fecha: 18 de abril de 2026

Horario: Desde las 17:00 hs.

Artistas confirmados:

The Element

Bob Tosh (Dúo)

Talento local

La producción está a cargo de LaBoiteClub, desde donde recomiendan asistir temprano y con un outfit cómodo para disfrutar plenamente de una experiencia que promete conjugar música, entorno natural y puesta en escena en un formato cada vez más elegido por el público.

Para más información y venta de entradas, se puede consultar a través de sus redes sociales @LaBoiteClub o en la plataforma Venti.

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