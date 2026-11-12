Mario Leito ya está en Buenos Aires: ¿seguirá Falcioni al frente de Atlético Tucumán?

Resumen para apurados
- El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, viajó a Buenos Aires para reunirse con el DT Julio Falcioni y definir su continuidad según el proyecto deportivo del club.
- Aunque su contrato rige hasta 2027, el técnico posee una cláusula de salida y condiciona su permanencia a mejoras organizativas y a la llegada de refuerzos para el plantel.
- La resolución apremia a la dirigencia, ya que la pretemporada comenzará en diciembre y se requieren definiciones urgentes para encarar el próximo torneo en enero.
La continuidad de Julio César Falcioni sigue siendo la principal incógnita en Atlético. Aunque la temporada terminó y la dirigencia necesita comenzar a planificar el próximo año, todavía no se produjo el encuentro que puede marcar el rumbo del entrenador en el club.
Mario Leito ya se encuentra en Buenos Aires, según le adelantó a LA GACETA un integrante de la comisión directiva. Sin embargo, hasta el momento, el presidente no se reunió con el “Emperador” para avanzar en las conversaciones sobre su futuro.
La situación mantiene abierto un escenario que Atlético pretende resolver cuanto antes. El contrato del entrenador vence en marzo de 2027, aunque cuenta con una cláusula que le permite desvincularse sin costo. Por eso, más allá de la vigencia del vínculo, la decisión pasa por conocer si el ex director técnico de Boca y Banfield, entre otros equipos, está dispuesto a continuar y si la institución puede ofrecerle las condiciones que él considera necesarias.
Falcioni tiene varios puntos para plantear. El principal está relacionado con el proyecto deportivo: qué equipo pretende conformar, qué futbolistas considera importantes para sostener y cuáles son los puestos que necesita reforzar. También aparecen las condiciones de trabajo y la organización cotidiana del plantel, aspectos sobre los que el técnico ya había expresado sus reparos durante la temporada que acaba de finalizar.
No se trata, según explicó el propio entrenador después del empate contra Banfield, de una negociación económica por su contrato. En aquella oportunidad, Falcioni había sostenido que buscaba estabilidad deportiva y que todavía había muchas cuestiones para conversar con la dirigencia “decana”.
Del otro lado, en Atlético existe la intención de retenerlo. Sin embargo, la posibilidad de llegar a un acuerdo dependerá de que ambas partes encuentren puntos en común. Mientras tanto, la dirigencia también debe evaluar sus posibilidades económicas y definir qué margen tendrá para reforzar un plantel que podría sufrir varias modificaciones.
El "Emperador" pretende reforzar el plantel
La renovación del equipo será uno de los asuntos centrales. Si se producen numerosas salidas, el club necesitará incorporar futbolistas para cubrir esos lugares, aunque la cantidad de refuerzos y los puestos a buscar dependerán, en buena medida, de la planificación que proponga el entrenador.
Mientras tanto, Falcioni continúa analizando el escenario junto a sus colaboradores. La posibilidad de seguir en Atlético no es la única alternativa que aparece en el horizonte del cuerpo técnico, por lo que los tiempos de la definición también adquieren importancia.
La pretemporada está prevista para comenzar en diciembre, mientras que el torneo comenzaría a fines de enero. Atlético tiene, por lo tanto, un margen acotado para resolver quién conducirá al equipo y empezar a tomar decisiones sobre el plantel.
Por ahora, la reunión entre Leito y Falcioni sigue pendiente. El presidente ya está en Buenos Aires, pero la conversación que puede empezar a despejar el futuro del “Decano” todavía no tuvo lugar. (Producción periodística: Carlos Oardi)