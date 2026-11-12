Mario Leito ya está en Buenos Aires: ¿seguirá Falcioni al frente de Atlético Tucumán?

La situación mantiene abierto un escenario que Atlético pretende resolver cuanto antes. El contrato del entrenador vence en marzo de 2027, aunque cuenta con una cláusula que le permite desvincularse sin costo. Por eso, más allá de la vigencia del vínculo, la decisión pasa por conocer si el ex director técnico de Boca y Banfield, entre otros equipos, está dispuesto a continuar y si la institución puede ofrecerle las condiciones que él considera necesarias.