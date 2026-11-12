Lionel Scaloni respaldó a Leandro Paredes, pero le puso una condición para volver a la Selección
El entrenador aseguró que el capitán de Boca sigue en sus planes, aunque advirtió que deberá alcanzar su mejor nivel físico y futbolístico. Mientras tanto, el mediocampista continúa suspendido y la AFA recurrirá al TAS para intentar reducir la sanción.
Resumen para apurados
- En la conferencia por su renovación hasta 2030, Lionel Scaloni respaldó a Leandro Paredes, pero condicionó su regreso a la Selección a que alcance su mejor nivel físico.
- El volante de Boca arrastra una suspensión de siete fechas tras el Mundial 2026. Aunque la FIFA ratificó el castigo, la AFA recurrirá al TAS para intentar reducir la sanción.
- De mantenerse el fallo, el jugador volvería recién a fines de 2027, ratificando la postura del cuerpo técnico de priorizar la actualidad física por sobre la trayectoria.
Lionel Scaloni dejó en claro que Leandro Paredes continúa formando parte de sus planes para la Selección, aunque también le envió un mensaje contundente sobre las condiciones que deberá cumplir para regresar. Durante la conferencia de prensa en la que se oficializó su renovación hasta 2030, el entrenador respaldó al capitán de Boca, pero remarcó que su convocatoria dependerá de que alcance su mejor estado físico y futbolístico.
“Es indudable que debe estar bien, competir al máximo nivel. Entrenarse al máximo y estar fino. Se lo dije cuando estuve acá”, expresó Scaloni, quien recordó una conversación que mantuvo con el mediocampista durante la anterior fecha FIFA en el predio de Ezeiza.
El técnico también aclaró que la exigencia va más allá de la continuidad que pueda tener Paredes en Boca. Su intención es que el volante reúna las condiciones necesarias para competir al máximo nivel internacional.
“Y estar bien no significa que juegue todos los partidos en Boca: hay bastantes más cosas que sabe lo que pienso. Sabe lo que necesito de él”, sostuvo.
Scaloni elogió a Paredes y dejó abierta la puerta de la Selección
Pese a sus advertencias, el entrenador destacó la jerarquía del futbolista y aseguró que, cuando se encuentra en plenitud, es una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo.
“Estando bien es el mejor mediocampista central que podemos tener”, afirmó.
En ese sentido, Scaloni insistió en que el regreso de Paredes dependerá exclusivamente de su rendimiento y preparación, siempre que su situación disciplinaria se lo permita.
“Si está bien, se mete solo en la lista. Pero tiene que estar bien”, remarcó.
El entrenador también se refirió a la sanción que actualmente mantiene al mediocampista alejado del seleccionado.
“Esperemos que le saquen esos partidos; si no, cuando le toque estar a disposición veremos cómo está y formará parte si está bien. No están las puertas cerradas. Pero debe estar bien. Estando al máximo marca la diferencia”, explicó.
La sanción que complica el regreso de Paredes
El capitán de Boca todavía debe cumplir siete fechas de suspensión por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 frente a España.
Aunque la Cámara de Apelaciones de la FIFA confirmó el castigo, la AFA recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de modificar la sanción.
Si la resolución se mantiene, Paredes recién podría volver a ser convocado durante la fecha FIFA de diciembre de 2027.
Mientras tanto, Scaloni dejó una postura clara: el mediocampista sigue siendo considerado para el nuevo ciclo de la Selección Argentina, pero su experiencia y trayectoria no le garantizarán un lugar. Para regresar, deberá demostrar que está preparado para competir al máximo nivel.