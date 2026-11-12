Lionel Scaloni respaldó a Leandro Paredes, pero le puso una condición para volver a la Selección

Lionel Scaloni dejó en claro que Leandro Paredes continúa formando parte de sus planes para la Selección, aunque también le envió un mensaje contundente sobre las condiciones que deberá cumplir para regresar. Durante la conferencia de prensa en la que se oficializó su renovación hasta 2030, el entrenador respaldó al capitán de Boca, pero remarcó que su convocatoria dependerá de que alcance su mejor estado físico y futbolístico.