“Hechos, no palabras”: Milei celebró el regreso del Mundial de Rally a la Argentina en 2028

Resumen para apurados
- La FIA confirmó este jueves que el Mundial de Rally volverá a Córdoba en 2028, anuncio que fue celebrado por el presidente Javier Milei por su valor deportivo.
- El país no alberga una fecha desde 2019. En marzo de 2027 se realizará una prueba piloto del Codasur para que los veedores evalúen la seguridad y la logística.
- Si se aprueba la evaluación, el evento reactivará tramos históricos como El Cóndor y sumará una WRC Arena en el Kempes, impulsando el turismo y el deporte motor.
El presidente Javier Milei celebró este jueves que el Mundial de Rally volverá a tener una fecha en la Argentina en 2028. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que la competencia regresará a Córdoba, y el mandatario compartió en su cuenta de X el video institucional en el que el titular de la entidad, Mohammed Ben Sulayem, anunció la novedad.
El Presidente acompañó el posteo con un mensaje breve. “Vuelve el rally a la Argentina. Hechos, no palabras. MAGA!”, escribió. En el video, Ben Sulayem destacó la tradición del país en el automovilismo. “La Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con fanáticos apasionados y terrenos extraordinarios. Tiene una historia increíble en el rally y guardo recuerdos personales muy especiales de mis participaciones en Córdoba”, afirmó.
Antes del regreso, la FIA realizará en marzo de 2027 un rally de prueba en Córdoba, que formará parte del calendario del Campeonato Sudamericano (Codasur). Durante tres días, sus delegados evaluarán la organización deportiva, los operativos médicos y de seguridad, la infraestructura, la capacidad logística y los tramos propuestos. Si todo sale bien, será la primera fecha mundialista en el país desde 2019.
VUELVE EL RALLY A LA ARGENTINA. Hechos, no palabras. MAGA! https://t.co/fHgrLucIBy— Javier Milei (@JMilei) November 12, 2026
El Cóndor y una WRC Arena en el Kempes
La organización de esa prueba estará a cargo del Automóvil Club Argentino (ACA), junto con organizadores locales. Luego, la FIA enviará sus conclusiones al Consejo Mundial del Deporte Motor para la aprobación definitiva, que habilitará al promotor del campeonato (WRC Promoter) a incluir el Rally Argentina en el calendario de 2028.
El proyecto contempla el regreso de tramos tradicionales como El Cóndor y la creación de una WRC Arena en el predio que rodea al estadio Mario Alberto Kempes, donde funcionarán el parque de asistencia y espacios de entretenimiento para el público. Ben Sulayem también recordó su paso por el país. “Cuando visité la Argentina a principios de este año, repetí mi compromiso de traer de vuelta la competencia de nivel mundial al país y me enorgullece anunciar el primer paso para lograr esa visión”, agregó.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, valoró el anuncio. “Estuvimos trabajando muy duro para traer el Mundial de Rally de regreso a Córdoba, y hoy podemos anunciar que volverá a nuestra provincia en 2028. El Rally Candidato de 2027 será un paso muy importante para ayudarnos a prepararnos y demostrar que estamos a la altura del desafío”, sostuvo. A su turno, el presidente del ACA, César Carman, celebró la noticia. “Nos llena de orgullo y emoción que el WRC regrese a la Argentina, en cuyas pistas se escribieron algunas de las páginas más gloriosas del automovilismo mundial”, expresó.