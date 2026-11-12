“Hechos, no palabras”: Milei celebró el regreso del Mundial de Rally a la Argentina en 2028

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, valoró el anuncio. “Estuvimos trabajando muy duro para traer el Mundial de Rally de regreso a Córdoba, y hoy podemos anunciar que volverá a nuestra provincia en 2028. El Rally Candidato de 2027 será un paso muy importante para ayudarnos a prepararnos y demostrar que estamos a la altura del desafío”, sostuvo. A su turno, el presidente del ACA, César Carman, celebró la noticia. “Nos llena de orgullo y emoción que el WRC regrese a la Argentina, en cuyas pistas se escribieron algunas de las páginas más gloriosas del automovilismo mundial”, expresó.