Batalla sin tregua en la AMT: se reactiva la suspensión de los comicios de diciembre tras la apelación de Seguí

En cuanto al fondo de la controversia -el cómputo de los cuatro años de antigüedad que exigen los artículos 8 y 37 del estatuto a los funcionarios judiciales ("socios adherentes") para votar e integrar listas-, Seguí atacó el argumento central de Tejerizo, quien había sostenido que el artículo 5° reformado desplazaba por especialidad a la cláusula transitoria del artículo 40. "La sentencia construye una antinomia inexistente entre la norma de vigencia (art. 40) y una norma interna del estatuto (art. 5). Una norma de segundo grado y una norma de primer grado no pueden estar en contradicción", refutó la camarista, y calificó el razonamiento del juzgado como un "absurdo jurídico" y una "petición de principio". Remarcó que el artículo 40 -aprobado como parte integrante del texto ordenado en 2021 y ratificado en 2025- difirió de manera expresa e inequívoca la entrada en vigor de toda la reforma hasta su publicación en el Boletín Oficial, ocurrida el 31 de octubre de 2025. Por ello, sostuvo que ningún adherente alcanzará el tiempo legal antes del 31 de octubre de 2029 y reprochó que el juez haya omitido valorar una prueba dirimente: el dictamen técnico de la Asesoría Letrada de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) que certificó que la reforma entró en vigencia recién en octubre de 2025.