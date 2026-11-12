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Cómo hacer que un ventilador refresque tu casa igual que un aire acondicionado, según un arquitecto

Para quienes buscan mantener los espacios frescos durante el verano sin comprometer su economía ni su salud, este truco es una opción atractiva y accesible.

Cómo hacer que un ventilador refresque tu hogar igual que un aire acondicionado, según un arquitecto
Cómo hacer que un ventilador refresque tu hogar igual que un aire acondicionado, según un arquitecto
Por Redacción Sociedad 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Ante la llegada del calor, el arquitecto Leonardo Rogel difundió un método para enfriar hogares con un ventilador y toalla húmeda para ahorrar energía y cuidar la salud.
  • El truco consiste en colocar una toalla mojada tras el ventilador ante una ventana abierta, evitando el alto costo eléctrico y la sequedad del aire acondicionado convencional.
  • Esta alternativa sustentable optimiza el consumo energético en los hogares, reduce las facturas de luz y previene irritaciones respiratorias comunes durante las olas de calor.
Resumen generado con IA

Con la llegada del calor, encontrar formas económicas y saludables de mantener el hogar fresco es una prioridad para muchas familias. Si bien el aire acondicionado es efectivo, su uso conlleva altos costos en la factura de electricidad y ciertos riesgos para la salud, como la sequedad del aire y la irritación respiratoria. Ante esta situación, un truco sencillo y accesible recomendado por arquitectos permite convertir un ventilador en una herramienta de enfriamiento eficiente, similar al efecto de un aire acondicionado.

El truco de la toalla mojada: frescura accesible para todos

Este ingenioso método, popularizado por el arquitecto y tiktoker Leonardo Rogel, consiste en utilizar un ventilador y una toalla húmeda para refrescar el ambiente de manera notable. El procedimiento es simple pero efectivo:

Humedece una toalla y colócala detrás del ventilador, asegurándote de que no toque las aspas del aparato.

Posiciona el ventilador de manera que esté frente a una ventana abierta. De este modo, el aire caliente es expulsado del cuarto, mientras que el aire fresco, generado por la toalla, circula de manera eficiente en el interior.

Este truco no solo reduce la sensación térmica de forma inmediata, sino que también representa una alternativa al uso de aire acondicionado, generando un ambiente más saludable y natural.

Una alternativa sostenible y económica

El uso estratégico del ventilador, combinado con la toalla mojada, ofrece múltiples beneficios:

Ahorro energético significativo: comparado con un aire acondicionado, un ventilador consume una fracción de energía, lo que se traduce en una disminución considerable en la factura de electricidad.

Beneficios para la salud: a diferencia de los aires acondicionados que suelen secar el ambiente, este método mantiene un nivel de humedad adecuado, favoreciendo las vías respiratorias y reduciendo posibles irritaciones.

Sostenibilidad: al minimizar el consumo de electricidad, se contribuye al cuidado del medioambiente, apostando por un método que reduce la huella energética del hogar.

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