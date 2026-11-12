Cómo hacer que un ventilador refresque tu casa igual que un aire acondicionado, según un arquitecto

Con la llegada del calor, encontrar formas económicas y saludables de mantener el hogar fresco es una prioridad para muchas familias. Si bien el aire acondicionado es efectivo, su uso conlleva altos costos en la factura de electricidad y ciertos riesgos para la salud, como la sequedad del aire y la irritación respiratoria. Ante esta situación, un truco sencillo y accesible recomendado por arquitectos permite convertir un ventilador en una herramienta de enfriamiento eficiente, similar al efecto de un aire acondicionado.