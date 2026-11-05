Truco viral: el utensilio de cocina que ayuda a separar las milanesas congeladas sin esfuerzo

Resumen para apurados
- Una usuaria se volvió viral en redes sociales tras compartir un truco para despegar milanesas congeladas usando una cuchara y evitar romper el empanado.
- El método consiste en usar el borde del cubierto como palanca entre las piezas adheridas por la humedad del freezer, sin requerir golpes ni descongelamiento previo.
- La técnica ofrece una solución práctica para la cocina diaria y refuerza la recomendación de almacenar alimentos con separadores para optimizar su conservación.
Las milanesas son uno de los platos favoritos de muchas familias y tenerlas preparadas en el freezer permite resolver una comida en pocos minutos. Sin embargo, hay un inconveniente bastante habitual: cuando se congelan juntas, quedan pegadas y separarlas sin romper el empanado puede convertirse en un verdadero desafío.
Un video compartido en redes sociales mostró una solución sencilla para evitar ese problema. El método utiliza un utensilio que está presente en cualquier cocina y permite despegar las milanesas sin necesidad de descongelarlas ni recurrir a golpes.
Cómo separar las milanesas congeladas con una cuchara
La técnica fue compartida por la usuaria de redes sociales @verobistolfi8, quien mostró cómo utiliza una cuchara para separar las milanesas que quedaron adheridas dentro del freezer.
El procedimiento consiste en introducir el borde de la cuchara entre las piezas congeladas y ejercer una leve presión para hacer palanca. De esta manera, consigue despegar una milanesa de otra en pocos segundos y sin dañar su forma.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los usuarios es que no hace falta esperar a que la carne se descongele ni golpearla contra la mesada para conseguir separarla.
El video tuvo miles de reproducciones y generó comentarios de personas que reconocieron haber atravesado la misma situación. Otros usuarios destacaron la practicidad del consejo y aseguraron que lo probarán en sus próximas preparaciones.
Por qué las milanesas quedan pegadas en el freezer
Cuando las milanesas se guardan unas sobre otras sin una separación adecuada, la humedad puede favorecer que se adhieran durante el proceso de congelación.
Al intentar despegarlas, la carne y el empanado pueden romperse, lo que afecta su presentación y dificulta la preparación.
Por eso, además del truco de la cuchara, una alternativa para evitar este inconveniente es colocar separadores entre las milanesas antes de guardarlas en el freezer. Se pueden utilizar separadores aptos para alimentos o papel adecuado para congelación.
De esta manera, cada pieza queda individualizada y resulta más sencillo retirar solamente la cantidad necesaria al momento de cocinar.