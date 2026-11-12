Sin Reducido y con una pista para 2027: cómo arrancan y cómo terminan los torneos de Orfila

Mientras las oficinas trabajan con las bajas y las continuidades, el foco apunta a Alejandro Orfila. Ratificado hasta fines de 2027 porque, según Mirkin, hay que apostar a los procesos, tendrá algo que no tuvo desde su llegada, en junio: una pretemporada completa y un torneo desde la primera fecha. Su trayectoria ofrece antecedentes: equipos que arrancaron con fuerza, otros que no encontraron regularidad y ciclos que terminaron antes de lo esperado.