Sin Reducido y con una pista para 2027: cómo arrancan y cómo terminan los torneos de Orfila

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán ratificó a Alejandro Orfila como DT para 2027 tras quedar fuera del Reducido, con el objetivo de liderar el armado y pelear el ascenso.
- El técnico asumió a mitad de año y logró un 43% de efectividad; desde 2018 solo completó dos torneos debido a desgastes prematuros en sus ciclos previos.
- Orfila dispondrá por primera vez de una pretemporada completa y control del plantel, con el desafío de sostener la regularidad para devolver al club a Primera.
San Martín todavía digiere una temporada que terminó lejos de lo esperado. Por primera vez desde su descenso, en 2019, se quedó sin Reducido, en un año con dos entrenadores y un director deportivo desvinculado. La decepción se sintió en las tribunas de La Ciudadela, y tanto el presidente Oscar Mirkin como el entrenador pidieron disculpas a los hinchas. Para 2027, la expectativa es volver a pelear arriba.
Mientras las oficinas trabajan con las bajas y las continuidades, el foco apunta a Alejandro Orfila. Ratificado hasta fines de 2027 porque, según Mirkin, hay que apostar a los procesos, tendrá algo que no tuvo desde su llegada, en junio: una pretemporada completa y un torneo desde la primera fecha. Su trayectoria ofrece antecedentes: equipos que arrancaron con fuerza, otros que no encontraron regularidad y ciclos que terminaron antes de lo esperado.
Arranques que ilusionan
Uno de sus mejores antecedentes es Atlanta: en la Primera Nacional 2019/20 llegó a la fecha 14 como líder de la zona A, con 28 puntos, aunque acumulaba cuatro partidos sin triunfos. Al irse, en diciembre, sumaba ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas en 15 encuentros, con 28 goles y el 62,22% de los puntos.
Con Barracas Central, en la Copa de la Liga 2024, terminó tercero en la zona A con 26 puntos (siete triunfos, cinco empates y dos derrotas) y cayó 3-0 en cuartos de final ante Estudiantes, luego campeón.
En Belgrano, en 2021, ganó los tres primeros partidos de la Primera Nacional, pero después perdió cuatro de los seis siguientes. Su ciclo terminó tras caer 1-0 como local ante San Martín, en la novena fecha. La dirigencia de Luis Artime argumentó que buscaba un cambio en el funcionamiento futbolístico.
Los finales
Un dato dimensiona la dificultad: desde 2018, de los torneos que comenzó desde la primera fecha, solo completó dos, el Apertura 2020 con Defensor Sporting y la Copa de la Liga 2024 con Barracas.
El segundo torneo de 2024 con Barracas mostró la otra cara: ganó en la primera fecha y después encadenó 11 partidos sin triunfos. Tras quedar eliminado de la Copa Argentina, cayó 5-0 con Vélez y renunció a la mañana siguiente, con el equipo en el fondo de la tabla.
En Almirante Brown, su ciclo terminó en junio de 2023, tras perder 3-1 con San Telmo, con el equipo quinto en su zona: siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas. En Deportivo Morón, en 2022, dirigió 11 partidos en cuatro meses: dos triunfos, seis empates y tres derrotas. En su regreso a Atlanta solo estuvo seis encuentros, con un triunfo, dos empates y tres derrotas. En Ferro, en 2018/19, dejó el cargo en febrero tras una serie de resultados adversos.
Un antecedente que rompe la tendencia
No todos sus procesos tuvieron un desenlace negativo. En Temperley, en 2023, asumió con el torneo empezado y dirigió 18 partidos, incluido el Reducido: ocho triunfos, seis empates y cuatro derrotas, con el 55,55% de los puntos. Llegó a cuartos de final, donde cayó ante Deportivo Maipú.
En Gimnasia de La Plata, en cambio, el ciclo fue corto. En el Clausura 2025 debutó con una derrota 1-0 ante Instituto, como local, y sumó cuatro victorias, un empate y siete derrotas en 12 partidos. La caída ante Talleres en tiempo de descuento, tercera seguida en casa, precipitó su salida, seis días antes del clásico contra Estudiantes.
En Defensor Sporting, donde la dirigencia de Ney Castillo tenía grandes expectativas, dirigió 19 partidos en 2020: seis victorias, siete empates y seis derrotas. Una caída 3-1 ante Deportivo Maldonado definió su salida, en noviembre, con el equipo octavo en la tabla anual y comprometido con el descenso.
Su última experiencia fue Cusco FC, de Perú: en poco más de dos meses dirigió 15 partidos, con cinco triunfos, tres empates y siete derrotas. Terminó último en su grupo de la Copa Libertadores, con un punto sobre 18, y sufrió un 8-0 ante Alianza Lima.
El desafío de sostener
En San Martín comenzó con cuatro partidos sin derrotas, pero tras los triunfos ante Patronato y Almagro nunca volvió a encadenar dos victorias. Cerró la temporada con seis triunfos, siete empates y seis derrotas en 19 partidos: 25 puntos sobre 57, un 43,86%, cerca del 45,83% de Andrés Yllana.
En la conferencia del 30 de octubre, el DT pidió mayor participación en el armado. “Para mí es muy importante poder hacer un trabajo en equipo y conformar un plantel del que yo sea pura y exclusivamente responsable”, explicó.
Esta vez tendrá condiciones diferentes: pretemporada completa, participación directa en el armado y un torneo desde la primera fecha. Algunos de sus equipos supieron generar expectativas en los arranques. En 2027, el desafío será demostrar que también puede sostenerlas hasta el final.