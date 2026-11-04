Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán inició la reestructuración de su plantel con 10 bajas confirmadas por Alejandro Orfila tras quedar fuera del Reducido en su peor campaña en una década.
- El Santo cerró un año caótico: quedó décimo en el torneo tras usar más de 20 refuerzos y dos DT, derivando en la salida de históricos referentes como el arquero Darío Sand.
- De cara al 2027, la dirigencia busca renovar contratos clave y retener al goleador Bruno Cabrera para reconstruir una base competitiva sin margen de error para ascender.
El futuro de San Martín se juega en el armado del plantel. Después de la peor campaña en una década, que lo dejó sin Reducido por primera vez desde su descenso, en 2019, y sin Copa Argentina 2027, la reconstrucción no admite errores.
El plantel de 2026 fue el reflejo de un año desordenado: más de 20 incorporaciones, dos entrenadores y un director deportivo que se fue. Terminó décimo, con 47 puntos y apenas 39 goles en 36 partidos. Alejandro Orfila ya confirmó 10 bajas y la dirigencia apostaría a sostener una base. El problema es que esa base fue la misma que no alcanzó.
Los que se van
Darío Sand: su salida es la única sin oficializar, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2027. Se iría un referente: fue capitán en los momentos difíciles, en 2024 estuvo 1.114 minutos sin recibir goles y esta temporada atajó 27 de los 36 partidos.
Nahuel Manganelli: jugó ocho partidos, todos como titular, y recibió seis goles. Le ganó el puesto a Sand y tuvo tardes de figura, como contra Patronato, pero nunca encontró regularidad: fallas como la de Nueva Chicago costaron puntos.
Rodrigo Ayala: su baja ya está confirmada, a pesar de haber firmado hasta diciembre de 2027. Jugó ocho partidos, todos de titular, en buena parte mientras Nahuel Gallardo estuvo suspendido, y nunca logró adueñarse del lateral izquierdo.
Milton Ríos: llegó en mayo, a préstamo por 18 meses desde Huracán, para cubrir la lesión de Kevin López, pero apenas sumó cinco partidos, dos como titular. En el doble “5” no logró darle salida ni equilibrio al equipo.
Jorge Juárez: jugó 21 partidos, 11 como titular, con un gol. Fue el comodín: lateral derecho, donde tendía a cerrarse, y volante, donde mostró rebeldía. Las tarjetas lo condicionaron: vio 10 amarillas y dos rojas, y acumuló ocho fechas de suspensión.
Laureano Rodríguez: sumó 19 partidos, 13 de titular. Fue firme en la marca, pero le faltó lucidez para generar y nunca se adueñó de un doble “5” que cambió de nombres casi todas las semanas.
Nicolás Castro: el ex Atlético jugó 22 partidos, 15 como titular, con un gol y una asistencia. Lo usaron seguido como extremo y fue irregular, aunque aportó claridad por momentos y abrió el marcador contra Quilmes.
Matías “Caco” García: jugó 15 partidos, pero solo cuatro como titular, con dos goles. Con Orfila debió esperar en el banco, aunque cuando ingresó le cambió la cara al equipo, como en las remontadas contra Chacarita y Midland. Las lesiones evitaron que tenga continuidad.
Matías Ignacio García: se incorporó al plantel en agosto. Apenas sumó tres partidos. Llegó para ordenar un doble “5” frágil, pero no alcanzó a cambiar la dinámica.
Diego Diellos: jugó 21 partidos, 11 como titular, y marcó cuatro goles. Como “9” se sacrificó en la presión, pero le costaron los controles y no fue el goleador que se necesitaba.
Los que se quedarían
Víctor Salazar: su contrato vence en diciembre. Jugó 27 partidos, 24 como titular. Con Yllana llegó a perder el lugar, aunque terminó como dueño del lateral derecho. Tuvo buenas proyecciones, pero le costó la marca y quedó expuesto en goles rivales.
Guillermo Rodríguez: jugó 24 partidos, 19 de titular. Arrancó en la línea de tres de Yllana y perdió protagonismo con Orfila, pero terminó como titular, seguro en el juego aéreo.
Ezequiel Parnisari: fue el que más jugó con 33 partidos, todos como titular. Mostró firmeza en el fondo aunque alternó buenas y malas. A mitad de torneo, se quedó sin “Fosa” Ferreyra, su compañero en la zaga central.
Aníbal Paz: se sumó al plantel en 2025, jugó cuatro partidos, uno como titular, en el debut de Orfila. Sería uno de los chicos con lugar en 2027.
Nahuel Gallardo: su vínculo termina en diciembre. Jugó 13 partidos, 12 como titular. Orfila elogió su evolución antes de una expulsión que lo sacó del equipo. Pasó seguido al ataque, pero confundió los caminos y no terminó de dar garantías en la marca.
Agustín Graneros: su contrato vence en diciembre. Surgido de las inferiores, terminó con 18 partidos, 17 como titular, como pieza fija del doble “5”. Sufrió la presión alta y vio nueve amarillas, pero fue de lo mejor en el cierre. Sería de los primeros en renovar.
Santiago Briñone: también tiene contrato hasta diciembre. Jugó 29 partidos, 26 como titular, con dos goles, entre ellos el empate contra Temperley. Sin embargo, fue irregular: le costó recuperar, entregar limpia la pelota y asociarse, y los hinchas lo señalaron.
Alan Cisnero: renovó hasta 2028. Jugó 23 partidos, 19 como titular, con dos goles y dos asistencias. Las lesiones lo frenaron, pero cuando estuvo sano marcó diferencias y fue figura.
Mauro Verón: volvió de un préstamo en Nicaragua y jugó 13 partidos, nueve como titular, con cuatro goles. Fue revulsivo, pero una lesión ligamentaria lo dejó afuera.
Nicolás Moreno: se rompió los ligamentos cruzados con Yllana y pasó gran parte del año en recuperación.
Gabriel Carabajal: llegó libre desde Cusco por pedido de Orfila, que ya lo había dirigido, y su contrato vence en diciembre. Jugó 15 partidos, todos como titular, con tres goles y dos asistencias. Debía ser el nexo con los delanteros, pero le costó gravitar y generar juego.
Álvaro Veliez: llegó libre desde Tristán Suárez y se ganó un lugar rápido, con el gol del triunfo en Paraná. Jugó 13 partidos, todos de titular, con dos goles y una asistencia. Una tendinitis lo frenó y en el cierre quedó aislado. Seguiría en el plantel.
En veremos
Bruno Cabrera: está a préstamo desde Lanús, equipo que tiene una opción de repesca. Fue el goleador del equipo, con siete goles en 17 partidos. Retenerlo es la prioridad de Orfila y la dirigencia debe negociar con el “Granate”.
Luca Arfaras: su préstamo desde Estudiantes vence el 31 de diciembre. Jugó 22 partidos, 17 como titular, con tres goles. Con Yllana jugó por afuera y no convertía; con Orfila volvió a su puesto natural de “9” y le dio el triunfo contra Chacarita. Se buscaría extender la cesión.
Gonzalo Rodríguez: su contrato vence en diciembre. Jugó 17 partidos, 16 de ellos desde el banco. Fue la variante habitual para darle movilidad al ataque, aunque no convirtió y le costó ser determinante. Orfila aseguró que es un ídolo del club y que deberá negociar con la institución.
Lautaro Ovando: llegó a préstamo desde Argentinos y marcó tres goles en cuatro partidos. Una rotura de ligamentos cruzados cortó su mejor momento y su futuro dependería del “Bicho”.
Kevin López: su préstamo desde Independiente vence el 31 de diciembre. Jugó 10 partidos, con un gol y dos asistencias, hasta que se rompió los ligamentos cruzados.