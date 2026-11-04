Bajas, continuidades y urgencias: uno por uno, el plantel que definirá el próximo año de San Martín

El plantel de 2026 fue el reflejo de un año desordenado: más de 20 incorporaciones, dos entrenadores y un director deportivo que se fue. Terminó décimo, con 47 puntos y apenas 39 goles en 36 partidos. Alejandro Orfila ya confirmó 10 bajas y la dirigencia apostaría a sostener una base. El problema es que esa base fue la misma que no alcanzó.