Tiroteo en Washington: un muerto, cuatro heridos y el atacante se disparó a sí mismo

ðºð¸ð Reportan varios heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca Al menos cinco personas resultaron heridas tras un tiroteo en Washington, informan medios de comunicaciÃ³n citando a la PolicÃ­a. El incidente tuvo lugar en el barrio de Logan Circle, a tan solo unos minutos a pie de la residencia presidencial. ð Hasta el momento, las fuerzas de seguridad desconocen el estado de salud de las personas alcanzadas por los disparos.