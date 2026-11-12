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Tiroteo en Washington: un muerto, cuatro heridos y el atacante se disparó a sí mismo

Las autoridades desplegaron un amplio operativo y ordenaron a los vecinos de la zona permanecer bajo resguardo.

El ataque comenzó dentro de un gimnasio del barrio Logan Circle y continuó en el exterior, según fuentes policiales. FOTO X @PanAmPost_es
El ataque comenzó dentro de un gimnasio del barrio Logan Circle y continuó en el exterior, según fuentes policiales. FOTO X @PanAmPost_es
Por Redacción Mundo 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Un hombre armado hirió a tiros a cuatro personas este jueves en Washington y se atrincheró en un edificio, lo que desató un masivo operativo.
  • El ataque inició dentro de un gimnasio en Logan Circle y continuó en la calle. Varias agencias policiales y federales ordenaron el confinamiento vecinal.
  • El episodio demoró el traslado oficial de la primera dama Melania Trump y mantiene en alerta máxima la seguridad en las adyacencias de la Casa Blanca.
Resumen generado con IA

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas de bala durante un tiroteo en el barrio Logan Circle, en Washington. La Policía confirmó que el presunto autor de los disparos también se baleó a sí mismo, tras permanecer atrincherado un largo tiempo. Una de las víctimas fue encontrada sin vida dentro de un gimnasio.

“Hemos localizado a un total de cuatro personas que recibieron disparos en el lugar y fueron trasladadas a centros médicos, y a una persona que falleció en la escena”, declaró Jeff Carroll, jefe interino de la policía.

“Hay una persona que recibió disparos y falleció dentro de un gimnasio”, agregaron.

Según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad, el hombre armado abrió fuego contra una persona dentro del centro de entrenamiento Vida. Luego salió del establecimiento y continuó disparando en el exterior, incluso hacia un estacionamiento, consignó la cadena CNN.

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El sospechoso fue descrito como un hombre blanco y de complexión robusta. Tras el ataque, se refugió en un edificio de apartamentos, donde permanecía atrincherado mientras los efectivos trabajaban para asegurar el área.

Ante la situación, las autoridades emitieron una orden para que los residentes de amplios sectores de Dupont Circle y Logan Circle permanezcan en el interior de sus viviendas. A través de una alerta enviada a los teléfonos celulares, recomendaron ingresar al edificio más cercano, mantenerse alejados de las ventanas y no salir hasta nuevo aviso.

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El operativo incluye la participación del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, el Servicio de Parques Nacionales, el FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

El tiroteo retrasó el traslado de Melania Trump

El episodio también tuvo repercusiones en el desplazamiento de la primera dama estadounidense, Melania Trump, cuyo traslado desde la Casa Blanca registró una demora menor debido a los primeros reportes del tiroteo, según informó un portavoz.

La comitiva partió a las 8.22 con destino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Desde allí, Melania Trump y la segunda dama, Usha Vance, tenían previsto viajar a Fort Rucker, Alabama, para reunirse con familias de militares y estudiantes de primaria antes del Día de Acción de Gracias.

Por su parte, la Casa Blanca todavía no había respondido a la consulta sobre si el presidente Donald Trump había sido informado del ataque.

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