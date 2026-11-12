El video de Saturnino: el pequeño elefante marino que nació en la costa y ya se aventura solo
El cachorro nacido en Mar del Plata finalizó la etapa de lactancia tras ganar unos cinco kilos diarios. La Fundación Fauna Argentina confirmó que el animal se encuentra en buen estado de salud, tolera las altas temperaturas en la arena y avanza en sus primeros ingresos autónomos al agua.
Resumen para apurados
- El elefante marino Saturnino comenzó su vida autónoma en las playas de Mar del Plata tras completar su lactancia y separarse de forma natural de su madre.
- Tras nacer en octubre, acumuló reservas ganando cinco kilos diarios con leche materna; ahora regula su calor con baños en la orilla mientras muda de piel.
- Se prevé que ingrese a mar abierto en pocas semanas, mientras Fauna Argentina promueve el resguardo ciudadano sin vallas para evitar interferencias humanas.
Saturnino, el elefante marino nacido el 16 de octubre en la playa costera ubicada frente al ex Asilo Unzué en Mar del Plata, completó con éxito su período de lactancia e inició de forma autónoma su etapa de adaptación al océano. Tras un proceso de destete que se concretó a los 23 o 24 días del parto, su madre regresó al agua para alimentarse y recuperar energías, dejando al cachorro en la orilla con las reservas corporales necesarias para afrontar sus primeras semanas de vida independiente.
La evolución del ejemplar fue detallada por Juan Lorenzanni, presidente de la Fundación Fauna Argentina, en declaraciones al programa Ecos del Día de la emisora LU9 de Mar del Plata. El especialista explicó que el animal atravesó la fase materna en condiciones óptimas y que la desconexión se produjo de manera natural, dentro de los parámetros esperados para la especie.
A diferencia de lo observado en otras oportunidades, cuando las crías suelen emitir un sonido similar a un ladrido al notar que la hembra ingresa al mar, Saturnino permaneció completamente tranquilo en la playa. Las observaciones del equipo proteccionista registraron que el cachorro alterna períodos de descanso sobre la arena con ingresos progresivos al agua en el sector norte del predio costero.
Nutrición extrema y la adaptación de Saturnino al calor en la orilla
La capacidad del cachorro para permanecer en la costa sin ingerir alimento responde a la particular composición de la leche de los fócidos. Durante el período de cría, la hembra no se adentró en el mar para nutrirse y volcó sus propias reservas corporales en el desarrollo del pequeño mediante una sustancia que contiene un 50% de materia grasa.
Esta transferencia de energía permitió que Saturnino registrase una ganancia de peso estimada en unos cinco kilos por día. Gracias a esa capa grasa acumulada, el animal cuenta con recursos biológicos para quedarse en la playa hasta un mes sin alimentarse, aunque los especialistas estiman que se adentrará de forma definitiva al mar abierto antes de cumplir ese lapso.
Ante las jornadas de calor registradas en la costa marplatense, Saturnino incrementó el tiempo que pasa sumergido para autorregular su temperatura corporal. Cuando permanece sobre la arena, el cachorro se arroja arena sobre el lomo, busca la brisa marina o se aproxima a la orilla para refrescarse y realizar el proceso habitual de muda de piel.
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La salud física de la cría está respaldada por sus antecedentes de nado previos al destete. En las semanas anteriores, Saturnino realizó incursiones en el agua junto a su madre que alcanzaron cerca de una hora de duración y desplazamientos de hasta 200 metros mar adentro.
"El cerco somos nosotros": la campaña de resguardo ciudadano
Ante la permanencia continua del ejemplar en la playa del ex Unzué, la Fundación Fauna Argentina ratificó la importancia de sostener medidas de prevención que eviten la interferencia humana en su desarrollo.
La institución anunció el lanzamiento de la campaña "El cerco somos nosotros", una iniciativa de formación ciudadana que promueve mantener una distancia voluntaria de entre 20 y 30 metros respecto del animal, prescindiendo de la necesidad de vallas metálicas o personal de custodia en el lugar.
Lorenzanni destacó la respuesta de los transeúntes durante el primer mes de vida de Saturnino, señalando que la mayoría de las personas con mascotas circuló con los perros atados. Desde la entidad atribuyen este comportamiento a las tareas ininterrumpidas de concientización ambiental que desarrollan en la comunidad costera desde 1990.