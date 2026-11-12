El video de Saturnino: el pequeño elefante marino que nació en la costa y ya se aventura solo

Saturnino, el elefante marino nacido el 16 de octubre en la playa costera ubicada frente al ex Asilo Unzué en Mar del Plata, completó con éxito su período de lactancia e inició de forma autónoma su etapa de adaptación al océano. Tras un proceso de destete que se concretó a los 23 o 24 días del parto, su madre regresó al agua para alimentarse y recuperar energías, dejando al cachorro en la orilla con las reservas corporales necesarias para afrontar sus primeras semanas de vida independiente.