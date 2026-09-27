Inocencia Fiscal II: qué cambia y quiénes podrán sacar sus ahorros del colchón
La reforma amplía el Régimen Simplificado de Ganancias, elimina los límites de ingresos y patrimonio y refuerza la presunción de exactitud de las declaraciones juradas. No constituye técnicamente un blanqueo y mantiene vigentes los controles antilavado. Ganancias 2025 podrá presentarse hasta el 13 de octubre.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium