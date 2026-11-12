Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del hockey femenino: cuándo y dónde se juegan

El cruce más parejo será en Yerba Buena: Jockey recibirá a Tucumán Rugby después de que ambos terminaran con 33 puntos. Las “Cañeras”, dirigidas por Federico Álvarez Trejo, se quedaron con el cuarto lugar por desempate, con más triunfos (10 contra 8) y mejor diferencia de gol (+16 contra +9). Las “Verdinegras” alcanzaron ese puntaje con la victoria ante Atlético, en un partido que se había postergado por una rotura en el sistema de riego de Marcos Paz.