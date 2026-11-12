Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del hockey femenino: cuándo y dónde se juegan

Resumen para apurados
- La ATAH definió los cuartos de final del Clausura femenino: se jugarán este sábado a las 16.45 en Tucumán tras completarse la fase regular.
- Tucumán Rugby goleó 5-0 a Atlético en un pendiente y cerró la tabla liderada por Los Tarcos, que recibirá a Universitario; Jockey enfrentará a las Verdinegras.
- Los cuatro clubes que ganen sus llaves avanzarán a las semifinales del sábado 21, mientras que la gran final del certamen se disputará el sábado 28.
Los cuartos de final del Clausura de hockey femenino de la Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH) ya tienen todos sus cruces. Tucumán Rugby goleó 5-0 a Atlético en el partido pendiente y completó la tabla de la primera fase. Así quedaron definidos los cuatro duelos de Primera, que se jugarán este sábado, desde las 16.45, en las canchas de los mejores ubicados.
El cruce más parejo será en Yerba Buena: Jockey recibirá a Tucumán Rugby después de que ambos terminaran con 33 puntos. Las “Cañeras”, dirigidas por Federico Álvarez Trejo, se quedaron con el cuarto lugar por desempate, con más triunfos (10 contra 8) y mejor diferencia de gol (+16 contra +9). Las “Verdinegras” alcanzaron ese puntaje con la victoria ante Atlético, en un partido que se había postergado por una rotura en el sistema de riego de Marcos Paz.
Los Tarcos, el mejor de la fase regular con 38 puntos, recibirá a Universitario en el ex Aeropuerto. Las “Bosteras”, dirigidas por Agustín Décima, cerraron la etapa con un empate 1-1 ante San Martín, con gol de Sofía Ortega, y ganaron en los shoot-out. Las “Serpientes”, en cambio, consiguieron el último boleto con una goleada 4-1 sobre Huirapuca en Ojo de Agua. Los goles fueron de Ornella Menghi, en dos ocasiones, Agustina Villafañe y Candelaria Martínez.
En Concepción, “Huira” será local de San Martín. Las concepcionenses terminaron segundas con 34 puntos, igual que Natación y Gimnasia, pero quedaron adelante por desempate, con más victorias (10 contra 8) y mejor diferencia de gol (+23 contra +1). Las “Santas”, que ya tenían asegurado el séptimo lugar, cerraron la fase con 27 unidades.
Natación y Gimnasia y Lawn Tennis repetirán en el Parque 9 de Julio el duelo de la última fecha. Allí empataron 1-1, con gol de Julieta Rodríguez para las “Blancas”, que luego ganaron en los shoot-out y sumaron el punto adicional para terminar terceras. Las “Benjaminas” quedaron sextas, con 32 puntos.
Este sábado también se jugará el partido por el noveno puesto, entre Atlético y Tucumán Rugby B. Los ganadores de los cuartos avanzarán a las semifinales del sábado 21: el de Los Tarcos-Universitario se enfrentará al de Jockey-Tucumán Rugby, y el de Huirapuca-San Martín, al de Natación y Gimnasia-Lawn Tennis. La final será el sábado 28.
Cuartos de final: cruces, día y hora
Sábado 14 de noviembre (todos a las 16.45, en cancha del mejor ubicado)
- Los Tarcos vs. Universitario
- Huirapuca vs. San Martín
- Natación y Gimnasia vs. Lawn Tennis
- Jockey vs. Tucumán Rugby