Torneo Apertura 2026 de hockey en Tucumán: partidos, formato y todas las novedades

Se terminó la espera. Vuelve la acción oficial a las canchas del hockey tucumano con el inicio del Torneo Apertura 2026. Con el fixture confirmado, la máxima categoría se prepara para un fin de semana imperdible, tanto en Damas como en Caballeros.
Las mujeres inician hoy
La acción para la máxima categoría femenina arranca esta tarde desde las 16.30, con los cinco partidos en simultáneo.
Natación y Gimnasia, que defiende la corona, tendrá su estreno en casa frente a Atlético Tucumán.
Además, en el ex aeropuerto, Los Tarcos recibirá a San Martín, mientras que en Yerba Buena habrá “derbi” entre Tucumán Rugby “A” y Jockey Club.
Por su parte, el subcampeón de 2025, Huirapuca, debutará en su cancha frente a Tucumán Rugby “B”. En Ojo de Agua, Universitario será local ante Lawn Tennis.
Los hombres, el domingo
Para la rama masculina, el estreno será mañana. Todos los partidos de Primera están programados para las 16.30.
El fixture deparó un duelo estelar para la primera fecha: en una reedición de la última superfinal, San Martín, el vigente campeón, iniciará su camino en el Natalio Mirkin frente al subcampeón Monteros Vóley.
Además, en el Parque 9 de Julio, Natación y Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán; Huirapuca será local ante Cardenales, y La Querencia hará lo propio frente a Los Tarcos.
El resto de las categorías
Si bien el foco en Damas está puesto en la categoría “A”, el torneo también pone en marcha las divisionales “B” y “C”, con una gran cantidad de partidos.
En la categoría “B”, los encuentros serán los siguientes: La Querencia - Aguará Guazú, Cardenales - Los Tarcos “B”, Tucumán Rugby “D” - Villa Mitre, Jockey Club “B” - Monteros Vóley Blanco y Atlético Tucumán “B” - Lince.
En la divisional “C”, los duelos serán: San Martín Blanco - Jockey Club “C”, Lawn Tennis Blanco - San Martín Negro, Monteros Vóley Negro - Tucumán Rugby “C”, Natación y Gimnasia Azul - Los Tarcos “C” y Coipú - Universitario Gris.
Todos se jugarán esta tarde, a excepción del último, que tendrá lugar mañana.
Además, las categorías Intermedia, Sub 19 y todas las formativas jugarán en la previa de los partidos de Primera. En tanto, Segunda, Preintermedia y Mamis tendrán horarios aparte.
Cambio de formato
El campeonato anual tendrá variantes en su forma de disputa. En Damas, en la primera parte del año se jugará el torneo Apertura, con los 10 equipos enfrentándose todos contra todos a una sola rueda, totalizando nueve fechas. No habrá playoffs: el equipo que sume más puntos se consagrará campeón.
En Caballeros, el formato será a dos ruedas entre los ocho equipos, totalizando 14 jornadas. Los cuatro mejores jugarán playoffs.
Un nuevo torneo regional
La gran novedad para esta temporada será el torneo Regional 2026, que tendrá su estreno a modo de prueba mediante el trabajo conjunto de la Asociación Tucumana y la Asociación Salteña, únicamente en la rama masculina.
Esta competencia contará con la participación de ocho clubes, que se enfrentarán exclusivamente con equipos de la provincia contraria durante una fase clasificatoria de cuatro fechas.
El calendario estipula comenzar el 15 de marzo y finalizar la primera fase el 19 de abril. Posteriormente se jugarán las semifinales y la final está prevista para el 31 de mayo.