Netflix apuesta por Argentina: las nuevas series y películas que ya tienen fecha

A estos proyectos se suma la tercera temporada de En el barro, cuyo rodaje comenzó en julio. Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra regresarán a la serie, que además contará con participaciones especiales de Juana Molina y María Becerra. Camila Platee y Susy Shock tendrán sus primeras apariciones en la producción.