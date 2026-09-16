Netflix apuesta por Argentina: las nuevas series y películas que ya tienen fecha
Ocho nuevos proyectos, entre series y películas, comenzarán su rodaje durante el segundo semestre de 2026. Además, la plataforma confirmó los títulos argentinos que estrenará durante los próximos meses y adelantó parte de su catálogo para 2027.
Resumen para apurados
- Netflix rodará ocho nuevas series y películas en Argentina desde finales de 2026 para potenciar su catálogo local e internacional con reconocidos directores y elencos.
- La empresa confirmó títulos como Sangre y Plata quemada, sumando estrenos con Ricardo Darín y Natalia Oreiro tras meses de expandir producciones nacionales.
- Esta ambiciosa agenda hasta 2027 consolida a la industria audiovisual argentina como un polo creativo clave de exportación cultural y generación de empleo en la región.
Netflix continúa ampliando su presencia en la industria audiovisual argentina con nuevas series y películas producidas en el país. Durante el segundo semestre de 2026 comenzarán los rodajes de ocho proyectos, mientras que la plataforma prepara una agenda de estrenos nacionales que se extenderá hasta 2027.
La nueva tanda incluye historias de distintos géneros y reúne a actores y directores reconocidos junto con nuevas figuras de la industria. Entre los proyectos aparecen adaptaciones literarias, comedias, dramas, historias criminales y producciones ambientadas en distintas ciudades argentinas.
Desde Netflix Argentina destacaron el objetivo de ampliar el alcance de las producciones locales. Juliana Moreno, directora de contenido de la compañía en el país, señaló que estas producciones buscan explorar géneros, incorporar nuevas voces y acompañar a creadores argentinos con historias que puedan llegar también a audiencias internacionales.
Las nuevas series argentinas de Netflix
Entre las producciones que avanzan durante 2026 se encuentra Sangre, una historia atravesada por la venganza, los secretos y los amores prohibidos. El elenco está encabezado por Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga y José Giménez Zapiola, conocido como "El Purre", con la participación especial de César Troncoso.
También comenzó la producción de Plata quemada, adaptación de la novela de Ricardo Piglia sobre un violento asalto y la relación entre sus protagonistas. La película cuenta con Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza.
Otro de los proyectos es La Torre, protagonizada por Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler. La historia sigue a dos hermanos jóvenes que se involucran en una aventura criminal.
En el terreno de la comedia aparece El amor es otra cosa, con Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana. La serie comenzó su rodaje recientemente y se centra en los vínculos afectivos y las amistades inesperadas.
La ciudad trasladará la ficción a Rosario, Santa Fe, con una historia ambientada en el barrio La Granada que combina vínculos familiares, fútbol y vida cotidiana. La producción está a cargo de Pampa Films y fue creada y escrita por Javier Gómez Santander y Nahuel Gallotta.
Las nuevas películas de Netflix Argentina
Entre las películas que comenzarán su producción se encuentra Ümana, una comedia familiar sobre la sensibilidad humana frente al avance de la tecnología. La protagonizan Natalia Oreiro y Alex Pelao.
También llegará Volver a brillar, una comedia romántica protagonizada por Adrián Suar y Dolores Fonzi. La película gira alrededor del amor por el oficio de actuar.
A estos proyectos se suma la tercera temporada de En el barro, cuyo rodaje comenzó en julio. Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra regresarán a la serie, que además contará con participaciones especiales de Juana Molina y María Becerra. Camila Platee y Susy Shock tendrán sus primeras apariciones en la producción.
Netflix: los estrenos argentinos que quedan para 2026
La plataforma también confirmó una serie de estrenos nacionales para los últimos meses del año. Después de Moria y del documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, Netflix tendrá una nueva producción argentina cada mes.
Septiembre: el 24 llegará Mis muertos tristes, la miniserie dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enriquez. El título tuvo previamente su paso por la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Octubre: el 16 será el estreno de Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. La historia sigue a un terapeuta y un paciente cuya relación toma un rumbo inesperado. También tendrá su estreno mundial en San Sebastián.
Noviembre: llegará Gordon, thriller dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, inspirado en hechos reales y protagonizado por Rodrigo de la Serna.
Diciembre: el año terminará con Felicidades, una comedia dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Griselda Siciliani y Adrián Suar.
Las producciones argentinas que Netflix prepara para 2027
La apuesta de Netflix por las producciones argentinas continuará durante 2027. Entre los títulos anunciados aparecen Amor rodante, Crimen desorganizado, En el barro: temporada 3, El mundo según Jonás —antes denominado El futuro es nuestro—, El sobrino, Mafalda, Tiempo al tiempo y Villaflor.
El listado también incluye un documental sobre Gustavo Cerati, una producción titulada Perfecta: La voz de Silvina Luna y una nueva serie de Sebastián Borensztein, todavía sin título.
De esta manera, Netflix mantiene una agenda de producción local que combina nuevos proyectos con adaptaciones de obras argentinas y el regreso de series que ya forman parte de su catálogo.