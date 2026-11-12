Crisis en Manchester United: Pochettino, el elegido para reemplazar a Carrick tras su despido

Pochettino, el elegido

Según la BBC, el club ya había iniciado conversaciones con Pochettino, que estaba dispuesto a volver a la Premier League. Este jueves, Sky Sports informó que existe un acuerdo verbal. Sin embargo, la operación tiene un obstáculo: el argentino renovó en agosto su contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que incluye una cláusula de rescisión de U$S 10 millones. Además, tiene compromisos con ese seleccionado en la próxima fecha internacional, con dos partidos ante Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf.