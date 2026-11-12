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Crisis en Manchester United: Pochettino, el elegido para reemplazar a Carrick tras su despido

Los “Red Devils” están en zona de descenso de la Premier League. El argentino tiene un acuerdo verbal, aunque hoy dirige a Estados Unidos.

EL ELEGIDO. Pochettino ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en Inglaterra.
EL ELEGIDO. Pochettino ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en Inglaterra.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Manchester United despidió este jueves en Inglaterra al DT Michael Carrick por caer a zona de descenso y negocia el arribo de Mauricio Pochettino.
  • Carrick duró menos de seis meses tras sufrir tensiones con referentes y registrar el peor inicio del club desde 1986, con solo ocho puntos en diez partidos de Premier League.
  • Pochettino tiene un acuerdo verbal pero debe rescindir con EE. UU. por diez millones de dólares; de asumir, debutaría ante el clásico rival, Liverpool, en Anfield.
Resumen generado con IA

Manchester United confirmó este jueves el despido de Michael Carrick, que duró menos de seis meses en el cargo y no pudo revertir la crisis del equipo. Ahora, todas las miradas apuntan a un argentino: Mauricio Pochettino tiene un acuerdo verbal con la dirigencia para convertirse en el nuevo entrenador de los “Red Devils”.

Los números explican la dimensión del problema. Después de 10 fechas de la Premier League, el equipo consiguió apenas una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Con ocho puntos sobre 30 posibles, está 18° y en zona de descenso. Es su peor arranque en la historia de la Premier League y su ubicación más baja a esta altura de una temporada de Primera desde 1986-87.

Ni el agónico empate 4-4 ante Aston Villa del fin de semana ni la remontada ante Roma por la Champions League alcanzaron para sostener a Carrick. El desgaste venía de semanas atrás: la goleada 4-1 ante Como en la Champions profundizó las dudas y provocó cuestionamientos públicos del capitán Bruno Fernandes hacia el cuerpo técnico. Después, el portugués fue suplente en la derrota 3-0 ante Bournemouth.

También hubo tensión con Lisandro Martínez, que había criticado a la dirigencia por la falta de inversión en el mercado de pases y había apuntado contra el director de fútbol, Jason Wilcox. La decisión se ratificó en una reunión en Mónaco con el copropietario Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el propio Wilcox. Carrick había asumido en mayo, después de una etapa como entrenador interino.

Pochettino, el elegido

Según la BBC, el club ya había iniciado conversaciones con Pochettino, que estaba dispuesto a volver a la Premier League. Este jueves, Sky Sports informó que existe un acuerdo verbal. Sin embargo, la operación tiene un obstáculo: el argentino renovó en agosto su contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que incluye una cláusula de rescisión de U$S 10 millones. Además, tiene compromisos con ese seleccionado en la próxima fecha internacional, con dos partidos ante Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Pochettino conoce bien el fútbol inglés: dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea. Si se concreta su llegada, el estreno será de máxima exigencia, ya que el próximo gran compromiso de Manchester United será el domingo 22 de noviembre, ante Liverpool en Anfield.

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