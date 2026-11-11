Pochettino, a un paso del Manchester United: qué falta para cerrar su llegada
El entrenador argentino mantiene negociaciones avanzadas con el club inglés, que atraviesa una crisis deportiva. La salida de Michael Carrick y su desvinculación de la selección de Estados Unidos, los principales obstáculos.
Resumen para apurados
- Mauricio Pochettino negocia este miércoles su llegada como DT del Manchester United en Inglaterra para reemplazar a Michael Carrick por la crisis deportiva del club.
- El club inglés está en zona de descenso tras su peor inicio en 40 años y deberá pagar una cláusula de 10 millones de dólares para liberar al DT de la selección de EE.UU.
- Si se concreta el acuerdo, el técnico argentino volverá a la Premier League para asumir el enorme reto de devolver la competitividad a un histórico gigante europeo.
Mauricio Pochettino está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Manchester United. El técnico argentino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos, mantiene conversaciones avanzadas con los dirigentes de los “Diablos Rojos”, que evalúan despedir a Michael Carrick debido a los malos resultados obtenidos en el inicio de la temporada.
Según informaron este miércoles medios británicos como The Athletic, BBC y The Guardian, las negociaciones con Pochettino avanzaron considerablemente durante las últimas horas y existiría un principio de acuerdo sobre las condiciones personales de su contratación. Sin embargo, todavía quedan dos cuestiones por resolver: la salida de Carrick y la desvinculación del argentino de la federación estadounidense.
La decisión sobre el futuro del actual entrenador podría conocerse en las próximas horas. El director deportivo Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada tienen previsto reunirse este miércoles en Mónaco con Jim Ratcliffe, copropietario de Manchester United y principal responsable de las decisiones deportivas del club.
Ambos dirigentes recomendarían la destitución de Carrick, cuyo ciclo atraviesa su momento más delicado.
El mal momento de Manchester United que acerca a Pochettino
La situación deportiva del conjunto inglés explica la urgencia por encontrar un nuevo entrenador. Después de diez fechas, Manchester United ocupa el puesto 18 de la Premier League, en zona de descenso, con apenas ocho puntos.
El equipo consiguió solamente una victoria, acumuló cinco empates y sufrió cuatro derrotas, en el peor comienzo de liga del club en cuatro décadas. Además, arrastra ocho encuentros consecutivos sin ganar en el campeonato.
Cuánto tendría que pagar Manchester United para contratar a Pochettino
Uno de los principales obstáculos para concretar la llegada del argentino es su situación contractual con la selección estadounidense.
Pochettino, de 54 años, asumió como seleccionador en 2024 y renovó su contrato en agosto de este año, después del Mundial 2026. Su vínculo actual se extiende hasta 2030, por lo que Manchester United deberá negociar una compensación económica para liberarlo.
De acuerdo con la prensa británica, su contrato contempla una cláusula de salida cercana a los 10 millones de dólares, equivalentes a unos 7,5 millones de libras esterlinas.
El monto podría aumentar si el entrenador pretende incorporar a su cuerpo técnico habitual, encabezado por su asistente Jesús Pérez.
De todas maneras, el costo de la operación no representaría un impedimento determinante para el club inglés, que considera al argentino una opción adecuada para intentar revertir su delicada situación.
El regreso a la Premier League que busca Pochettino
La posibilidad de dirigir a Manchester United representa una oportunidad importante para Pochettino, que conoce ampliamente el fútbol inglés.
El argentino inició su trayectoria en Europa como entrenador de Espanyol, antes de pasar por Southampton y Tottenham, club al que condujo hasta la final de la Champions League de 2019. Posteriormente dirigió a París Saint-Germain, donde conquistó la liga francesa, y a Chelsea.
Si las negociaciones llegan a buen puerto, el argentino podría regresar a la Premier League para afrontar uno de los desafíos más exigentes de su carrera: recuperar a un gigante europeo que atraviesa una profunda crisis deportiva.