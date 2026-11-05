Marta Fort reveló que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: la verdad sobre el encuentro que tuvieron en Miami

El disparador de la anécdota ocurrió en medio de una charla sobre gustos musicales, donde Marta mencionó la admiración de su padre por figuras del pop internacional como Lady Gaga y Madonna. Ante la consulta de Nair Calvo sobre si el recordado artista había conocido a las cantantes, la participante aclaró que si bien no conoció a Lady Gaga, sí compartió salidas nocturnas con la "reina del pop" y con la diseñadora Donatella Versace. Entre risas, la hija del empresario lanzó la frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Madonna se lo quiso levantar", rematando que el encuentro no prosperó porque su padre "era lastimosamente muy gay para ella".