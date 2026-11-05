Marta Fort reveló que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: la verdad sobre el encuentro que tuvieron en Miami
Marta Fort contó en televisión que la estrella del pop intentó seducir a su padre durante una salida en Miami, pero la reconstrucción de los años del empresario en Estados Unidos muestra cómo fueron realmente sus cruces documentados con la artista internacional.
Resumen para apurados
- Marta Fort afirmó en televisión que Madonna intentó seducir a su padre, Ricardo Fort, en Miami durante los años 90, al rememorar los vínculos del empresario con celebridades.
- Fort coincidió con Madonna en un videoclip en 1992 y en una cena de Donatella Versace en Miami, aunque los registros de la época no documentan intenciones románticas.
- La revelación reaviva el interés por la figura de Ricardo Fort en la cultura pop y consolida la presencia mediática de su hija Marta en la televisión y las redes sociales.
La revelación de Marta Fort en la pantalla de Telefe reabrió un capítulo poco conocido de la cultura pop argentina: la relación entre Ricardo Fort y Madonna durante la década de 1990. Durante una emisión de MasterChef Celebrity, la joven influencer sorprendió a su compañera de cocina Julieta Nair Calvo al afirmar que la diva estadounidense intentó conquistar al empresario argentino en una velada compartida en Miami.
Sin embargo, al contrastar la confesión televisiva con las crónicas y bitácoras del propio empresario, la historia combina eventos históricos comprobados con un detalle inédito aportado por su hija.
El disparador de la anécdota ocurrió en medio de una charla sobre gustos musicales, donde Marta mencionó la admiración de su padre por figuras del pop internacional como Lady Gaga y Madonna. Ante la consulta de Nair Calvo sobre si el recordado artista había conocido a las cantantes, la participante aclaró que si bien no conoció a Lady Gaga, sí compartió salidas nocturnas con la "reina del pop" y con la diseñadora Donatella Versace. Entre risas, la hija del empresario lanzó la frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Madonna se lo quiso levantar", rematando que el encuentro no prosperó porque su padre "era lastimosamente muy gay para ella".
Los cruces entre Ricardo Fort y Madonna: lo que está documentado y la versión familiar
La reconstrucción periodística de los años en que Ricardo Fort residió en Estados Unidos confirma que existieron al menos dos momentos concretos en los que el empresario coincidió con la estrella de la música. El primer acercamiento se remonta a 1992 en la ciudad de Los Ángeles. En esa ocasión, un productor de la discográfica Sire Records invitó a Fort al rodaje del videoclip “Deeper and Deeper”, donde participó como extra en una escena de baile y mantuvo un breve intercambio de palabras con la diva.
El segundo cruce documentado tuvo lugar a mediados de los años noventa en Miami. De acuerdo con anotaciones de la bitácora personal de Fort, el empresario trabajó junto a una pareja en la producción de un catálogo para la marca Versace. En ese contexto, Donatella Versace los invitó a cenar a su residencia previa a la celebración de la tradicional White Party. En esa velada, Madonna asistió como invitada de honor y habría reconocido a Fort por aquel encuentro previo durante la filmación en California.
Marta Fort: "Madonna se lo quiso levantar a mi viejo...Lastimosamente era muy gay para ella" #MasterChefCelebrity https://t.co/9Ba3O2CvhF— Eliiiassss (@medicenelias_) November 5, 2026
No obstante, las crónicas de la época y las publicaciones periodísticas basadas en sus testimonios directos registran la búsqueda constante de Fort por ingresar al ambiente musical estadounidense, pero no mencionan un intento de seducción romántica por parte de la cantante. El matiz de una intención de conquista fue un aporte exclusivo de Marta en el certamen gastronómico.
La fascinación de la familia Fort por la figura de Madonna quedó reflejada también en manifestaciones recientes de la propia Marta en sus plataformas digitales. Días antes de su confesión en el programa de cocina, la joven rindió un homenaje a la artista durante la festividad de Halloween. Para la ocasión, lució un diseño inspirado en el icónico corsé de satén rosa pálido con copas cónicas que Jean Paul Gaultier creó para la gira Blond Ambition World Tour de 1990, acompañado por una coleta rubia alta y el maquillaje distintivo de la época.
La narración de Marta en televisión recupera el costado más extravagante y las ambiciones artísticas de su padre durante sus años de residencia en el exterior, antes de su irrupción definitiva en los medios masivos del país. El episodio televisivo une el impacto mediático del momento con la cronología real de un argentino que se movió entre celebridades internacionales en la búsqueda de su propio camino en el espectáculo.