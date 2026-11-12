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Mirtha Legrand prepara su despedida de la televisión: qué pasará con su programa en 2027

El Trece analiza realizar una emisión especial para marcar el cierre de una etapa de 58 años de trayectoria televisiva de la conductora. También evalúan organizar un festejo por sus 100 años, aunque su continuidad dependerá de su estado de salud.

Mirtha Legrand prepara su despedida de la televisión: qué pasará con su programa en 2027
Mirtha Legrand prepara su despedida de la televisión: qué pasará con su programa en 2027
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand analiza despedirse de El Trece hacia fines de 2026 tras 58 años de carrera, ante la posibilidad de cerrar su histórico ciclo televisivo.
  • Su entorno evalúa un programa especial de cierre con figuras invitadas, mientras El Trece ajusta sus horarios de fin de semana para La Noche de Mirtha.
  • El futuro del ciclo en 2027 y los festejos por sus 100 años dependerán de la salud de la conductora, lo que marcaría el fin de una era en la televisión argentina.
Resumen generado con IA

La posibilidad de que Mirtha Legrand se despida de la televisión comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas. Mientras se acerca el final de 2026, las autoridades de El Trece analizan cómo será el cierre de una etapa histórica para la conductora, que lleva 58 años al frente de sus tradicionales almuerzos y cenas televisivas.

Según publicó la sección La Pavada del diario Crónica, el entorno de la diva estudia la posibilidad de organizar un programa especial, con invitados destacados, para darle un marco diferente a su última emisión del año. La iniciativa todavía está en evaluación y no se conocen la fecha ni las características que tendría ese encuentro.

Mirtha Legrand retomó sus clásicos tés y sorprendió a sus invitados con un gesto especial

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La incertidumbre también alcanza a La Noche de Mirtha y su posible continuidad durante 2027. Aunque no existe una confirmación oficial sobre el futuro del ciclo, el canal ya contempla distintos escenarios ante la posibilidad de que la conductora decida reducir sus apariciones en pantalla.

Los planes para los 100 años de Mirtha Legrand

Otro de los acontecimientos que genera expectativa es el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand, que llegará en 2027. Desde su entorno y el canal contemplan la posibilidad de organizar una celebración especial para conmemorar la fecha.

Sin embargo, cualquier festejo dependerá de cómo se encuentre la conductora en ese momento. Su salud y su decisión personal serán factores determinantes para definir qué actividades podrá realizar.

Mientras tanto, la programación de los fines de semana de El Trece también tendrá modificaciones. Este domingo 15 de noviembre se emitirá una nueva edición de Almorzando con Juana, el ciclo que conduce Juana Viale, con Nazarena Vélez, El Rulo y Topa como invitados.

Por otra parte, La Noche de Mirtha tendrá un cambio de horario el sábado 14 de noviembre: comenzará a las 22.30, una hora más tarde de lo habitual.

El espacio que dejará libre será ocupado desde las 21.30 por Todo Sigue Igual, el programa conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, que combinará humor, actualidad y música con una propuesta basada en el contraste generacional.

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