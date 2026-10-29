Mirtha Legrand retomó sus clásicos tés y sorprendió a sus invitados con un gesto especial

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand retomó sus tés dominicales con amigos en su casa de Buenos Aires para recuperar su rutina habitual tras haber sido dada de alta por una neumopatía.
- La conductora recibió a figuras como Teté Coustarot con la cortina musical de su ciclo televisivo, en un encuentro íntimo organizado por su hija Marcela Tinayre.
- Esta mejoría ratifica la favorable evolución de la conductora de cara a sus próximos proyectos y lleva tranquilidad a sus seguidores y a la industria televisiva.
Mirtha Legrand continúa retomando de a poco su rutina después de haber permanecido casi tres semanas internada por una neumopatía. La conductora volvió a organizar sus tradicionales reuniones de té los domingos y recibió a un grupo de amigos en su casa. Entre ellos estuvo Teté Coustarot, quien contó cómo encontró a la diva y reveló un detalle inesperado del encuentro.
La periodista y conductora habló sobre la reunión y destacó el ánimo de La Chiqui, que recibió el alta médica el pasado 6 de octubre, luego de su internación en el Sanatorio Mater Dei.
“Está bárbara, está linda. Está con mucho humor. Incisiva como siempre”, expresó Coustarot al describir el presente de su amiga. También resaltó su lucidez con una frase contundente: “Tiene una cabeza prodigiosa, una mente increíble”.
Además, señaló que Mirtha se mostró muy arreglada para la ocasión. “Estaba coqueta, maquillada”, comentó, al dar cuenta de la actitud con la que la conductora recibió a sus invitados.
La sorpresa de Mirtha Legrand durante el té con sus amigos
Uno de los detalles que más llamó la atención de Teté Coustarot fue el recibimiento que preparó la diva para quienes compartieron la tarde con ella.
Según contó, Mirtha eligió un gesto muy relacionado con su extensa trayectoria televisiva: “Puso la música de la apertura del programa cuando entró”.
La reunión, sin embargo, fue más íntima que otras celebraciones organizadas por la conductora. Coustarot explicó que no se trató de uno de sus encuentros multitudinarios y mencionó a algunos de los presentes: Dany Mañas, Amalia y Héctor Vidal Rivas.
La organización estuvo a cargo de Marcela Tinayre, hija de Mirtha, quien acompañó a su madre durante esta etapa de recuperación y en el regreso progresivo a sus actividades habituales.
La emoción de Mirtha Legrand por los mensajes de cariño
Durante la charla, Coustarot también se refirió a la reacción de la conductora ante las numerosas muestras de afecto que recibió mientras atravesaba sus problemas de salud.
“Está muy conmovida con las hermosas muestras de cariño que ha tenido”, reveló la invitada.
Desde que trascendió su internación, seguidores, colegas y distintas figuras del espectáculo expresaron públicamente sus deseos de recuperación. Ese acompañamiento también quedó reflejado en las redes sociales, donde cada novedad sobre su evolución despertó mensajes de apoyo.
Qué había contado Juana Viale sobre la recuperación de Mirtha
Días antes, Juana Viale también había compartido detalles sobre el estado de su abuela durante una emisión de La noche de Mirtha.
La actriz recordó el encuentro familiar que tuvieron por el Día de la Madre, una reunión especial porque representó una de las primeras salidas de Mirtha después de recibir el alta médica.
“Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, rebien, relindo, charlamos”, contó Juana al describir la jornada.
También explicó que Marcela Tinayre había acompañado a la conductora durante el traslado. “Fue su primera salida, así que estaba contenta de salir”, relató.
Con humor, la nieta de la diva resumió cómo vivió su abuela el encuentro: “Comió un montón, criticó a medio mundo”. Finalmente, llevó tranquilidad a los seguidores de la histórica figura de la televisión con una descripción afectuosa: “Está bien, está hermosa”.