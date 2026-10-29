Mirtha Legrand retomó sus clásicos tés y sorprendió a sus invitados con un gesto especial

Mirtha Legrand continúa retomando de a poco su rutina después de haber permanecido casi tres semanas internada por una neumopatía. La conductora volvió a organizar sus tradicionales reuniones de té los domingos y recibió a un grupo de amigos en su casa. Entre ellos estuvo Teté Coustarot, quien contó cómo encontró a la diva y reveló un detalle inesperado del encuentro.