Dolor en el espectáculo: murió Paolo, el rockero, una figura de la televisión de los 80 y 90

La noticia se conoció durante la noche del miércoles 11 de noviembre y fue difundida por Carolina Bisgarra, cronista de Cortá por Lozano, a través de sus redes sociales. También fue replicada por el medio local El Diario de Tandil. Montejo fue una figura reconocida de la televisión y el cine argentino, especialmente durante las décadas del 80 y 90.