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Dolor en el espectáculo: murió Paolo, el rockero, una figura de la televisión de los 80 y 90

Jorge Montejo construyó un personaje que se convirtió en un clásico del humor argentino. Su popularidad comenzó a crecer en 1986, cuando apareció en Badía & Cía, el histórico programa conducido por Juan Alberto Badía.

Murió Paolo, el rockero: quién era Jorge Montejo, el humorista que marcó la televisión argentina
Murió Paolo, el rockero: quién era Jorge Montejo, el humorista que marcó la televisión argentina La Nación
Por Mercedes Mosca 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El humorista Jorge Montejo, conocido como Paolo el rockero, murió a los 68 años este miércoles en Tandil por complicaciones derivadas de una pulmonía.
  • Surgido en Badía & Cía en 1986, brilló en ciclos como Videomatch y la saga Bañeros, etapa que combinó con una dura y pública lucha contra las adicciones.
  • Su partida despide a un personaje emblemático de los años 80 y 90, dejando una marca indeleble en la historia de la comedia y la televisión argentina.
Resumen generado con IA

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Jorge Montejo, popularmente conocido como “Paolo, el rockero”. El humorista falleció a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado desde hacía varios días por un cuadro de pulmonía y complicaciones en su estado de salud.

La noticia se conoció durante la noche del miércoles 11 de noviembre y fue difundida por Carolina Bisgarra, cronista de Cortá por Lozano, a través de sus redes sociales. También fue replicada por el medio local El Diario de Tandil. Montejo fue una figura reconocida de la televisión y el cine argentino, especialmente durante las décadas del 80 y 90.

Quién era Jorge Montejo, el humorista detrás de Paolo, el rockero

Jorge Montejo construyó un personaje que se convirtió en un clásico del humor argentino. Su popularidad comenzó a crecer en 1986, cuando apareció en Badía & Cía, el histórico programa conducido por Juan Alberto Badía.

Con su particular estilo y su personaje de Paolo, el rockero, logró ganarse un lugar en la televisión y el cine. A lo largo de su carrera participó en ciclos populares como Videomatch y Peligro sin codificar, además de formar parte de la saga cinematográfica Bañeros.

Su figura quedó asociada a una época de la televisión argentina en la que el humor y los personajes extravagantes tenían un lugar destacado en la pantalla.

La lucha de Paolo, el rockero contra las adicciones: “Me hizo perder todo”

Más allá de su trayectoria artística, Montejo también habló públicamente sobre uno de los períodos más difíciles de su vida: su adicción a la cocaína.

En una de sus últimas entrevistas, después de atravesar una extensa internación en un hogar neuropsiquiátrico, el humorista recordó cómo comenzó su consumo y explicó que estuvo relacionado con una situación sentimental que lo afectó profundamente.

“La gente dice que entré en eso porque me movía en el ambiente artístico, pero nada que ver. Me había dejado una chica que amaba mucho y con la que salí desde 1988 hasta 1993”, contó.

También relató que comenzó a consumir después de atravesar esa separación y recordó la advertencia que le había hecho un amigo sobre las consecuencias que podía tener esa decisión. “Un amigo me dijo: ‘Jorge, mirá que esto te puede hacer perder todo’, pero no le di bola”, recordó.

Con su muerte, el espectáculo argentino pierde a un personaje que marcó una etapa de la televisión y el cine nacional, y cuya historia personal también estuvo atravesada por una dura lucha contra las adicciones.

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