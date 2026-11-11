Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional fijó advertencias por caída de granizo y tormentas severas en el Litoral, Formosa y la Puna jujeña, además de fuertes vientos en la Patagonia, mientras que la provincia de Tucumán se mantiene en zona verde según el parte oficial emitido este 11 de noviembre.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla este miércoles en siete provincias por tormentas y granizo en el Litoral y Puna, y ráfagas en la Patagonia ante frentes de fuerte inestabilidad.
- El reporte prevé lluvias de hasta 50 mm y descargas en Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa y Jujuy, junto a fuertes vientos del oeste en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
- El temporal amenaza con anegar caminos rurales y alterar tareas agrícolas o viales, por lo que el SMN recomendó evitar circular y seguir actualizaciones del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas de nivel amarillo para este miércoles 11 de noviembre, debido a la previsión de tormentas localmente fuertes con probable caída de granizo en el norte y Litoral del país, sumado a vientos intensos con ráfagas superiores a los 90 km/h en el sur patagónico.
La medida comprende sectores de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En tanto, el mapa oficial del organismo mantiene a la provincia de Tucumán en zona verde, sin avisos amarillos activos tras la actualización de las 06:13.
Según el parte suministrado por el organismo técnico, las condiciones de inestabilidad en el norte y este argentino incluirán precipitaciones intensas en breves períodos, alta frecuencia de descargas eléctricas, ráfagas y caída de granizo. Se aguardan acumulados de agua entre los 20 y 50 milímetros, aunque los valores previstos podrían ser superados de forma puntual en áreas delimitadas.
Tormentas y granizo: cuáles son las provincias y departamentos bajo alerta amarilla
En la franja del Litoral, la provincia de Corrientes concentra doce departamentos bajo advertencia meteorológica: General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce y Monte Caseros. En estos distritos, las lluvias intensas podrían concentrarse en lapsos breves y generar valores superiores a los estimados.
Por su parte, Entre Ríos presenta diez departamentos alcanzados por las alertas: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. La combinación de precipitaciones copiosas, granizo y viento amenaza con complicar la circulación en caminos rurales y alterar las labores agrícolas locales.
En el extremo noreste, Misiones registra doce zonas bajo aviso de alerta: 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, el sur de Guaraní, Candelaria, Capital, Libertador General San Martín y San Ignacio, donde las lluvias intensas podrían superar de forma aislada la barrera de los 50 milímetros. En la provincia de Formosa, la advertencia oficial se focaliza en el departamento Patiño.
Dentro del Noroeste Argentino, la Puna de Jujuy es la única área de la región comprendida en el informe por tormentas fuertes. El parte suministrado abarca a la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi. El resto del NOA, incluida la provincia de Tucumán, no presenta alertas amarillas activas en la cartografía de las 06:13.
Alerta por vientos de 90 km/h en la Patagonia y recomendaciones del SMN
En el sur del territorio nacional, el fenómeno meteorológico imperante responde a fuertes vientos del sector oeste. La provincia de Santa Cruz abarca once sectores bajo alerta en zonas cordilleranas, costeras y de meseta en Lago Buenos Aires, Río Chico, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino. En Tierra del Fuego, la advertencia afecta a las costas y áreas no costeras de Ushuaia y Río Grande.
En ambos estados patagónicos se anticipan velocidades sostenidas de viento de entre 40 y 80 km/h, con ráfagas capaces de superar los 90 km/h durante la mañana del miércoles. Esta situación condiciona el traslado de maquinaria, la transitabilidad en rutas expuestas y las tareas ganaderas realizadas a campo abierto.
Ante la vigencia de las alertas amarillas por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar salir durante los períodos de precipitaciones severas, no sacar la basura, limpiar sumideros, desconectar aparatos eléctricos si ingresa agua y alejarse de puertas o ventanas. Asimismo, el organismo instó a seguir las actualizaciones oficiales por eventuales modificaciones en las áreas delimitadas.