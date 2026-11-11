Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

Dentro del Noroeste Argentino, la Puna de Jujuy es la única área de la región comprendida en el informe por tormentas fuertes. El parte suministrado abarca a la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi. El resto del NOA, incluida la provincia de Tucumán, no presenta alertas amarillas activas en la cartografía de las 06:13.