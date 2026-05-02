Las nuevas preguntas que se hacen los empresarios del Norte argentino

Pero hay un elemento que atraviesa todos estos procesos y que muchas veces define el resultado: las personas. En esta nueva etapa, las organizaciones que logran diferenciarse son aquellas que entienden que su equipo es el verdadero corazón del negocio. No solo se trata de incorporar talento, sino de generar entornos donde ese talento pueda desarrollarse y alinearse con un propósito claro. Cuando las personas encuentran sentido en lo que hacen, la productividad, la innovación y el compromiso dejan de ser variables difíciles de gestionar para convertirse en una fuente de motivación intrínseca como una consecuencia natural.